Clausura 2026: Así se jugará la Jornada 4 con Cobán Imperial líder abriendo la fecha

Este fin de semana, 31 de enero y 1 de febrero, se disputará la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026, una fecha que promete generar mucha expectativa en las distintas canchas del país, con encuentros de alto voltaje que llevarán las emociones al límite de los aficionados. Los equipos buscarán sumar tres puntos sin importar si juegan como locales o visitantes.

Hasta el momento se han anotado 48 goles en el certamen, para un promedio de casi tres por encuentro, y únicamente se ha registrado un partido sin anotaciones.

Los encargados de abrir la jornada serán Deportivo Mixco y Cobán Imperial. Los mixqueños no han tenido el mejor inicio de torneo y este sábado recibirán en el estadio Santo Domingo de Guzmán al cuadro cobanero, líder del campeonato, que buscará su cuarta victoria consecutiva. El encuentro está programado para las 15.00 horas.

La actividad continuará en el estadio Manuel Felipe Carrera, en El Trébol, donde a las 17.00 horas Municipal recibirá a Guastatoya. Los “pecho amarillo” buscarán seguir sumando, debido a sus problemas en la lucha por el descenso, mientras que los escarlatas intentarán conseguir su segundo triunfo del certamen.

Más tarde, a las 19.00 horas, se disputará uno de los partidos más atractivos de la jornada en el estadio Mario Camposeco, cuando Xelajú MC reciba a Comunicaciones. El encuentro promete emociones durante los noventa minutos. Los albos, de momento, son el mejor visitante del torneo, con dos triunfos en dos salidas, y buscarán seguir escalando posiciones tanto en la tabla general —donde son terceros— como en la tabla acumulada, en la que actualmente se ubican undécimos. Del lado altense, Xelajú llega tras sufrir su primera derrota del campeonato.

Para cerrar la actividad del sábado, Marquense, urgido por sumar puntos, recibirá en el estadio Marquesa de la Ensenada a Antigua GFC, que ha tenido un mal arranque de torneo y solo acumula un punto de nueve posibles. El encuentro está programado para las 21.00 horas.

El domingo se disputarán los dos partidos restantes para completar la fecha cuatro. A las 11.00 horas, Aurora buscará su primera victoria del certamen cuando reciba en el estadio Guillermo Slowing a los Toros de Malacateco. Finalmente, para cerrar la jornada, Mictlán enfrentará a los cebolleros del Deportivo Achuapa a las 18.00 horas, en un duelo directo por la permanencia.