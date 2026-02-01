Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras el empate entre Marquense y Antigua

El sábado se dispataron cuatro partidos de jornada 4 del Torneo Clausura 2026, donde Marquense y Antigua GFC empataron 1-1 con goles de Miguel Escobar, por los locales, y José Mario Rosales, por el equipo campeón.

El resultado no ayudó a ninguno de los dos equipos en sus respectivos objetivos: los panzaverdes siguen hundidos en el último lugar mientras que los leones se mantienen en la mitad baja de la tabla.

Faltan aún dos partidos por disputarse para completar la fecha. Los encuentros programados para este domingo 1 de febrero definirán algunos movimientos en la clasificación, especialmente en la parte media de la tabla donde varios equipos se encuentran muy igualados en puntuación.

El empate deja a Antigua GFC con apenas 2 puntos en cuatro jornadas, producto de dos empates y dos derrotas. El bicampeón no encuentra el rumbo y atraviesa el peor inicio de torneo en su historia reciente, sumado ahora a la lesión de Juan Francisco Apaolaza.

Cobán Imperial, líder imbatible

Los príncipes azules dominan el Clausura 2026 con 10 puntos tras tres victorias y un empate. Cobán Imperial se ha consolidado como el mejor equipo del torneo con 11 goles a favor y solo 4 en contra, demostrando solidez tanto ofensiva como defensiva.

El conjunto de los príncipes azules tiene una ventaja de tres puntos sobre Xelajú MC y Municipal, que comparten el segundo lugar con 7 unidades cada uno.

Malacateco aparece en cuarto lugar con 6 puntos pero con un partido menos disputado. Los toros tienen la oportunidad de acercarse a los líderes si ganan su compromiso pendiente, lo que los colocaría con 9 puntos a solo uno del líder.

La lucha en la parte media

Comunicaciones suma 6 puntos, ubicándose en la quinta posición. Los cremas alternan buenos y malos resultados, manteniendo un rendimiento irregular que no les permite despegar en el torneo a pesar de ocupar la última posición en la tabla acumulada.

Guastatoya tiene 5 puntos con una victoria y dos empates. Los pecho amarillo están en la sexta posición pero necesitan urgentemente sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso en la tabla acumulada donde se encuentran comprometidos.

Mictlán, Marquense y Mixco comparten la séptima, octava y novena posición con 4 puntos cada uno. La diferencia de gol separa a estos tres equipos que han tenido un inicio discreto en el Clausura 2026 y buscan mejorar su rendimiento en las próximas jornadas.

Zona baja muy ajustada

Achuapa ocupa la décima posición con 3 puntos tras una victoria y dos derrotas. Los cebolleros dirigidos por Rafael Loredo aún no encuentran regularidad y necesitan reaccionar pronto para no quedar relegados en el fondo de la tabla.

Aurora está en la penúltima posición con 2 puntos, producto de dos empates y una derrota. Los aurinegros no han podido ganar en el torneo y comparten la misma puntuación que Antigua GFC con un partido menos.

Antigua GFC cierra la tabla como el peor equipo tras de la cuarta jornada del Clausura 2026 con apenas 2 puntos. El bicampeón suma dos empates y dos derrotas, sin conocer la victoria en lo que va del certamen.