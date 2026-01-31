Juan Apaolaza es operado y se perderá el Clausura 2026, según confirmó Antigua GFC

Antigua GFC informó a través de un comunicado oficial que Juan Francisco Apaolaza fue intervenido quirúrgicamente por una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla. El procedimiento se realizó con éxito y el delantero colonial se encuentra estable tras la operación.

La lesión de ligamento de rodilla representa una baja sensible para el bicampeón, ya que el atacante estará fuera de las canchas por varios meses. Esto significa que Apaolaza se perderá el resto del Torneo Clausura 2026, dejando un vacío importante en el plantel dirigido por Mauricio Tapia.

El cuerpo médico del club indicó que Apaolaza recibirá el alta hospitalaria este lunes. Posteriormente, el futbolista iniciará su proceso de recuperación y rehabilitación en una fecha cercana, todo bajo la supervisión estricta del departamento médico de la institución panzaverde.

Baja importante en mal momento

La ausencia de Apaolaza llega en el peor momento posible para Antigua GFC. El bicampeón atraviesa una crisis deportiva y marcha último en la tabla del Clausura 2026 con apenas un punto en tres jornadas disputadas, su peor inicio de torneo en años recientes.

El delantero argentino era una pieza clave en el esquema ofensivo de los panzaverdes. Su ausencia por varios meses complica aún más las aspiraciones de Antigua de remontar en el torneo y recuperar el nivel que los llevó a conquistar dos títulos consecutivos.

El club colonial deberá recurrir a otros atacantes de su plantel para suplir la baja de Apaolaza. Mauricio Tapia tendrá que reorganizar su ofensiva y buscar alternativas que le permitan generar gol sin uno de sus jugadores más importantes en la delantera.

Recuperación bajo supervisión médica

El objetivo del club es garantizar una evolución adecuada del jugador y un retorno seguro a las canchas, respetando los tiempos establecidos por los especialistas. La institución colonial se comprometió a mantener informada a la afición sobre la evolución del delantero durante todo el proceso de recuperación. Antigua GFC agradeció a su afición por el apoyo y respeto mostrados durante este difícil momento para el equipo.