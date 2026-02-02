“Este paso es lo más importante en mi carrera”: Afirma Darwin Lom tras llegar a The Strongest

Jugar en el fútbol de Sudamérica, donde la lectura del juego y la intensidad son un desafío, se ha convertido en el paso "más importante" de la carrera del delantero estadounidense-guatemalteco Darwin Lom, hijo de una familia migrante, quien recientemente se incorporó a The Strongest. "Este paso es lo más importante en mi carrera hasta ahora", dijo el ariete de 28 años en una entrevista con EFE. "Pienso que el fútbol de Sudamérica es algo en lo que siempre he querido estar", añadió.

Nacido en Estados Unidos, en el seno de una familia migrante, Lom jugó en N.E. Sharks, Chattanooga F.C. y Hartford Athletic, aunque la mayor parte de su carrera se desarrolló en Guatemala, en las filas de Guastatoya, Malacateco, Xelajú, Deportivo Mixco y recientemente en Comunicaciones.

También jugó en Portugal y Costa Rica. "Estar fuera de Estados Unidos es algo que quiero hacer, volver a Estados Unidos no está en mi plan", precisó. Lom contó que su madre y sus hermanos viven en Estados Unidos desde hace tres décadas, por lo que esa es la única razón por la que suele regresar a ese país.

Dijo que pasar de jugar en el ámbito de la Concacaf y ahora competir en el de la Conmebol implica también un tránsito de un juego en el que predomina el "corazón y el carácter" a un fútbol de "intensidad" y "lectura de juego".

Sin embargo, reconoció que sus orígenes se adaptan perfectamente con lo que busca el Tigre boliviano."Creo que soy muy conocido por eso y la voluntad de ayudar al equipo, yo siempre pongo al equipo por delante de mí", dijo.

La llegada de Lom a Bolivia también implica la complejidad de competir en el campeonato local, unas veces en el llano con temperaturas por sobre los 30 grados o en los 4.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Dijo que jugar en Bolivia y en el fútbol de Sudamérica le ayuda a seguir manteniendo un espacio en la selección de Guatemala, que significa todo para él.

"Mis decisiones tienen que ver con la selección, entonces vengo aquí en la altura (de Bolivia) por eso", remarcó. Lom se declara admirador del portugués Cristiano Ronaldo, de quien busca replicar la disciplina y forma de trabajo, también del fallecido exbasquetbolista Kobe Bryant, quien predicó "jugar como si fuese la última vez".

"Me identifico por mi trabajo. Sé que nadie va a trabajar más que yo. Siempre voy a poner el extra en la cancha, fuera o donde esté. He llegado a un punto en el que la incomodidad es mi comodidad", afirmó Lom, quien, además, comparó su juego con el del delantero belga Romelu Lukaku.

Lom forma parte de la "legión centroamericana y caribeña" que ha llegado a The Strongest, en la que destacan también el dominicano Carlos Ventura y el panameño Jovani Francisco Welch.

The Strongest debutará este martes en la primera fase de la Copa Libertadores, en los 3.650 metros de altitud del estadio Hernando Siles, ante Deportivo Táchira de Venezuela.