Resultados de la jornada 4 del Clausura 2026 de la Primera División

La Primera División de Guatemala disputó la jornada 4 del Torneo Clausura 2026 con partidos decisivos en ambos grupos. Esta categoría es la segunda división del fútbol guatemalteco y funciona como liga de ascenso para los equipos que buscan llegar a la Liga Nacional.

El torneo define a los dos equipos que lograrán el ansiado ascenso directo a la máxima categoría del fútbol guatemalteco. Nueva Santa Rosa y San Pedro FC ya cuentan con medio boleto asegurado tras haber disputado la final del torneo Apertura, donde el conjunto panelero se coronó campeón.

Chimaltenango FC y Chichicasteco se mantienen en la zona de descenso de la tabla acumulada. Ambos equipos están en serios problemas en la clasificación general que determina qué equipos descenderán a la segunda categoría al final de la temporada, por lo que necesitan reaccionar rápidamente para salir del fondo.

Resultados Jornada 4 - Grupo A

Dep. Quiché FC 1-2 Deportivo Gomerano

Juventud Copalera 0-0 Chichicasteco

Nueva Concepción 1-0 Coatepeque FC

Dep. San Pedro FC 0-1 Huehuetecos

Aguacatán 1-0 CSD Suchitepéquez

Resultados Jornada 4 - Grupo B

FC Santa Lucía 1-0 Dep. Chiquimulilla

CSD Ipala 1-0 Santa Benito FC

Dep. Carchá 2-1 CSD Sacachispas

Dep. Chimaltenango FC 1-2 Dep. Iztapa

Nueva Santa Rosa 1-1 AFF Guatemala

Huehuetecos y AFF lideran sus grupos

Huehuetecos FC se mantiene como líder del Grupo A con 10 puntos tras cuatro jornadas disputadas. El conjunto altense viene de vencer 1-0 a Chichicasteco y se consolida en la primera posición de su zona, demostrando ser uno de los candidatos al ascenso en este Clausura 2026.

Por otro lado, AFF Guatemala comanda el Grupo B con 8 puntos. Los capitalinos empataron 1-1 con Ipala en la cuarta jornada pero conservan el liderato de su grupo, manteniéndose como el equipo a vencer en la zona B de la competencia.

En el fondo de las tablas, Quiché FC ocupa la última casilla del Grupo A, mientras que Chimaltenango FC está en la última posición del Grupo B con apenas 1 punto en cuatro jornadas. Ambos equipos necesitan urgentemente mejorar para salir de las últimas posiciones de sus respectivos grupos.