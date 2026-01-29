José Calderón responde ante la denuncia de Huehuetecos FC de incumplimiento de contrato

El club Huehuetecos FC, de la Primera División del futbol guatemalteco, emitió un fuerte comunicado este miércoles en contra del arquero panameño José Calderón, a quien acusa de haber incumplido el contrato firmado con la institución tras haber recibido un pago de salario por adelantado.

Según el pronunciamiento oficial, el guardameta solicitó el pago anticipado de su sueldo, No obstante, Calderón nunca se presentó a integrarse al equipo, aparentemente tras recibir una oferta del Sporting San Miguelito, de su país natal.

La directiva huehueteca detalló que intentó comunicarse en múltiples ocasiones con el futbolista para resolver la situación, sin obtener respuesta. Por ello, decidieron dar por terminado el vínculo contractual.

“Después de recibir el dinero, el jugador nunca se presentó a entrenar ni a integrarse al equipo. El club intentó comunicarse en múltiples ocasiones y mostró total disposición para apoyarlo ante los problemas personales y físicos que manifestó. Aun así, incumplió el contrato, ignoró los procesos formales y obligó al club a dar por terminado cualquier vínculo.” expresa en el comunicado.

La institución calificó el hecho como “una falta total de profesionalismo, de respeto y de palabra”, especialmente por tratarse de un jugador con trayectoria internacional. Además, señaló que Calderón no ha devuelto el salario ni el monto correspondiente al boleto aéreo que también fue cubierto por el club.

El comunicado concluye haciendo un llamado al respeto por el proyecto deportivo y reitera que el equipo continuará trabajando con futbolistas “comprometidos, responsables y que honren su palabra dentro y fuera de la cancha.

La respuesta de Calderón

Ante la publicación del comunicado, José Calderón utilizó sus redes sociales para emitir una disculpa pública: “Afición huehueteca, jugadores y directivos, quiero ofrecer mis sinceras disculpas por no poder llegar para este torneo. Unos días después de firmar el contrato tuve un accidente que dejó partes afectadas y se me fijó una audiencia para el 12 de enero.

Debido a esto, la directiva y el cuerpo técnico me dijeron que no podían esperar hasta esa fecha. Ellos tienen la documentación correspondiente. Voy a cubrir los gastos que me fueron adelantados”.

El arquero no negó el incumplimiento, pero atribuyó su ausencia a problemas personales derivados de un accidente, comprometiéndose a devolver el dinero recibido.