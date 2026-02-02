Guatemala Sub-17 femenina cae ante Haití y se despide del sueño mundialista

La selección femenina Sub-17 de Guatemala quedó eliminada este lunes 2 de febrero del clasificatorio al Premundial de la Concacaf, tras caer 3-0 frente a Haití.

La selección Sub 17 de Guatemala cayó frente Haití y se despidió de la Copa del Mundo. (Foto Fedefut).

La Bicolor se quedó sin opciones de pelear por un boleto a la Copa del Mundo, luego de la derrota ante Haití en el clasificatorio que se disputa en Curazao.

Errores puntuales en defensa fueron determinantes para que el equipo dirigido por Alison García sufriera un nuevo tropiezo en su intento por clasificar a un Mundial.

El partido se disputó en el estadio Rignaal Jean Francisca, en Willemstad, Curazao, sede de la primera ronda del clasificatorio de Concacaf.

Guatemala necesitaba ganar o, como mínimo, empatar para avanzar como una de las mejores segundas del torneo; sin embargo, no tuvo la solvencia para responder ante las caribeñas.

Haití sacó provecho de las fallas y sentenció el partido para avanzar como líder del grupo C, con goles de K. Gue, Châtelain y Lamour, esta última desde el punto penal, para el 3-0 definitivo.

La selección nacional inició el clasificatorio con un triunfo 1-0 sobre Islas Caimán, luego goleó 5-0 a Antigua y Barbuda, y en la tercera fecha empató sin goles frente a Santa Lucía.

Haití cerró la fase de grupos en el primer lugar con 12 puntos, seguida de Guatemala, con siete; mientras que Islas Caimán fue tercera, con seis unidades.

