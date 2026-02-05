Selección Sub-17 de Guatemala debuta esta noche en el Premundial con el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo de Qatar

Una nueva ilusión comienza a rodar esta noche. La Selección Nacional Sub-17 de Guatemala inicia su camino en el Premundial de Concacaf con el firme objetivo de romper los fantasmas del pasado y acercarse, por fin, al anhelado sueño de clasificar a una Copa del Mundo.

Por tercera ocasión, la Bicolor será sede del Premundial, un escenario que, en ediciones anteriores, dejó más frustraciones que alegrías. Tras los intentos fallidos bajo la dirección del mexicano Marvin Cabrera y el hondureño Rigoberto Gómez, ahora la responsabilidad recae en el técnico uruguayo Willy Coito Olivera, quien apuesta por su amplia experiencia en procesos formativos para cambiar la historia y alcanzar el boleto al Mundial de Catar.

“Hemos trabajado bien y afinado los detalles para lo que se viene. Es un reto muy importante. Si bien esta es una etapa de formación, queremos lograr la clasificación al Mundial”, expresó Coito Olivera en la previa del debut.

A pocas horas del inicio del torneo, el estratega sudamericano se mostró satisfecho con el grupo conformado: una combinación equilibrada de futbolistas que militan en la liga local y jugadores con formación en distintos clubes de Estados Unidos. Su principal énfasis ha sido que el plantel comprenda su idea de juego, basada en el orden, la disciplina táctica y la intensidad.

“Creo que hemos conformado un buen grupo de jugadores, que ha demostrado orden y sacrificio. Con lo que hemos trabajado, buscaremos ser un equipo sólido, concentrado y que sepa hacer daño en los momentos adecuados. Todos estamos claros del objetivo y lo vamos a pelear en cada juego”, añadió el entrenador.

🎙️"ᴜɴ ʀᴇᴛᴏ ᴍᴜʏ ɪᴍᴘᴏʀᴛᴀɴᴛᴇ ǫᴜᴇʀᴇᴍᴏꜱ ʟᴏɢʀᴀʀ ᴇʟ ᴏʙᴊᴇᴛɪᴠᴏ, ᴄᴏᴍᴏ ʟᴀ ᴄʟᴀꜱɪꜰɪᴄᴀᴄɪᴏ́ɴ ᴀ ᴜɴ ᴍᴜɴᴅɪᴀʟ"



- ᴡɪʟʟɪᴀᴍ ᴄᴏɪᴛᴏ - ᴅᴛ ꜱᴇʟᴇᴄᴄɪᴏ́ɴ ꜱᴜʙ𝟣𝟩#SeleSub17 #VamosGuate #VamosChicos ⚽️💙🇬🇹💪 pic.twitter.com/MggzJEm8VA — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) February 4, 2026

Guatemala quedó ubicada en el grupo C del Premundial de Concacaf y debutará esta noche ante Antigua y Barbuda, en un duelo clave para comenzar con paso firme el camino hacia la clasificación. Posteriormente, la Azul y Blanco se medirá a Granada y cerrará la fase de grupos frente a Haití, la selección favorita del sector y el mismo rival que, en el premundial anterior, se convirtió en el talón de Aquiles que dejó a los chapines fuera de la cita mundialista.

El desafío es claro y el margen de error, mínimo: solo el primer lugar de cada grupo obtiene el boleto directo al Mundial Sub-17. Con ilusión renovada, trabajo silencioso y el respaldo de su afición, Guatemala vuelve a soñar en grande.