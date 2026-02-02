Liga Nacional: Así queda la tabla acumulada después de los resultados de la jornada 4 del Clausura 2026

Este fin de semana se disputa la jornada cuatro del Torneo Clausura 2026, una fecha que nuevamente dejó a los tres equipos ubicados en el fondo de la tabla acumulada sin poder sumar de a tres. El gran ganador de la jornada fue Deportivo Achuapa, que gracias a su triunfo logró escalar posiciones importantes en la lucha por el descenso, en un certamen donde se conocerá a los clubes que bajarán a la Primera División.

Por ahora, los equipos que perderían la categoría, si el torneo finalizara hoy, serian el cuadro de Marquense y Comunicaciones. Tras cuatro jornadas disputadas de este nuevo certamen, más las 22 del torneo anterior, ya se han completado un total de 26 encuentros.

De momento, el acumulado es comandado por Municipal, que se ubica en lo más alto con 55 puntos. El cuadro escarlata logró recuperarse de un tambaleante torneo inicio de certamen y ahora suma dos triunfos consecutivos. En la segunda casilla aparece Deportivo Mixco, que bajo la dirección del guatemalteco Fabricio Benítez suma 48 unidades.

En la tercera posición se encuentra el actual monarca, Antigua GFC, que registra 44 puntos y no ha tenido el mejor inicio en este torneo, donde aún no ha logrado su primera victoria. En la cuarta casilla aparece Aurora FC, también con 44 puntos.

En la quinta posición se ubica Malacateco, con 37 unidades. En la sexta casilla está Xelajú MC, que comienza a alejarse de la zona del descenso y acumula 35 puntos. En la séptima posición se encuentra Cobán Imperial, que ha iniciado el torneo de gran manera y suma 33 puntos en la tabla acumulada.

La octava casilla es para Deportivo Achuapa, con 31 unidades, mientras que en la novena posición aparece Mictlán, con 28 puntos. Guastatoya es décimo, con 27 unidades, los mismos que Deportivo Marquense, que ocupa el undécimo puesto. En el fondo de la tabla acumulada está Comunicaciones, dirigido por Marco Antonio Figueroa, con 26 puntos.

La zona de descenso está al rojo vivo y cada partido será clave para las aspiraciones de los equipos que buscan salir de la zona comprometida, cada encuentro será de vida o muerte. La próxima jornada del futbol guatemalteco se disputará el fin de semana del 7 y 8 de febrero.