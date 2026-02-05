Monterrey vs. Xelajú MC: ¿Cuándo es el partido de vuelta de la Copa de Campeones de Concacaf?

El Xelajú MC y los Rayados de Monterrey igualaron 1-1 en el partido de ida de la primera ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf, duelo disputado en el estadio Cementos Progreso, en la zona 6 capitalina, donde los altense ejercieron como locales. El encuentro tuvo momentos de alta intensidad y dejó la sensación de que los quetzaltecos estuvieron muy cerca de firmar una noche histórica.

El equipo dirigido por el mexicano Roberto Hernández realizó un planteamiento táctico ordenado y logró contener, durante largos pasajes, a una de las plantillas más poderosas del continente.

En un partido donde, a menos de diez minutos del final, Xelajú encontró el gol que encendió la ilusión en las gradas y puso a soñar a la afición superchiva con una victoria de enorme trascendencia. Ese tanto parecía encaminar una ventaja dorada rumbo al duelo de vuelta.

Sin embargo, en el tiempo de reposición apareció la jerarquía regiomontana. Un potente remate de Jesús “Tecatito” Corona silenció el estadio y decretó el 1-1 definitivo, frustrando el anhelo altense de celebrar un triunfo inolvidable. Aun así, el partido del Xelajú dejó buenas sensaciones y demostró que el equipo puede competirle a los planteles más poderosos de la región.

Con este resultado, la serie queda abierta, aunque Monterrey llega con una ligera ventaja gracias al gol como visitante. El decisivo encuentro de vuelta se disputará en el imponente estadio BBVA, “el Gigante de Acero”, donde se definirá cuál de los dos clubes avanzará a la siguiente ronda del torneo regional.

Por su parte, Xelajú viajará a México con la ilusión intacta de lograr la hombrada. Saben que el reto es inmenso, pero también que supieron incomodar a un candidato natural al título.

¿Cuándo se disputará el partido de vuelta entre Rayados y Chivos?

El partido de vuelta entre Xelajú MC y Monterrey se disputará el miércoles 11 de febrero. Superchivos o Rayados… La serie promete emociones fuertes, y el desenlace aún está por escribirse, donde solo uno seguirá avanzando en el certamen.