Xelajú MC vs. Monterrey: Así fue el último choque entre Superchivos y Rayados

El cuadro de Xelajú MC y los Rayados de Monterrey se medirán esta noche a las 19:00 horas en el estadio Cementos Progreso, de la zona 6, en el encuentro de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf, el certamen de clubes más importante del área, en el que, para esta edición, el conjunto superchivo es el único representante guatemalteco.

No será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en un torneo oficial de Concacaf. Hace 13 años, Superchivos y Rayados se vieron las caras en los cuartos de final de la Liga de Campeones, en donde el cuadro mexicano fue el equipo clasificado a la siguiente instancia.

Aquella serie también fue a ida y vuelta; sin embargo, en ese entonces el partido de ida se disputó en suelo guatemalteco, en el estadio Mario Camposeco, mientras que la vuelta se jugó en tierras mexicanas, en el estadio Tecnológico de Monterrey.

En esa ocasión, el cuadro mexicano se impuso en el primer encuentro por marcador de 3-1, con anotaciones del defensa Hiram Mier y los atacantes Aldo De Nigris y Jesús “Tecatito” Corona, quien, de momento, es el único jugador del plantel actual que estuvo en dichos encuentros hace más de una década.

El descuento del cuadro chivo fue obra del volante Julio Estacuy. Dicho encuentro se disputó el 6 de marzo del año 2013. En el partido de vuelta, jugado en México el 12 de marzo del mismo año, el encuentro terminó 1-1, con goles de Fredy Taylor por el cuadro quetzalteco y del ecuatoriano Walter Ayoví por el conjunto Rayado, siendo este el último enfrentamiento entre ambos conjuntos.

Ahora, en este 2026, volverán a verse las caras por tercera ocasión en su historia dentro de una competición internacional, con saldo favorable para Monterrey: una victoria y un empate. En este encuentro, el equipo dirigido por el mexicano Roberto Hernández buscará dar la campanada y conseguir una victoria importante frente a uno de los rivales más fuertes del área.