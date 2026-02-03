“No existen equipos invencibles”, afirma Roberto Hernández previo al duelo de Xelajú ante Monterrey

El técnico Roberto Hernández transmite calma y convicción, está consciente del rival que tiene enfrente, pero asegura que el equipo tiene el sueño intacto. El partido representa una oportunidad para demostrar que Xelajú MC puede plantarse ante cualquiera.

“El grupo llega bien, con la motivación a flor de piel y con una ilusión enorme de hacer una buena serie”, resume el estratega, convencido de que el estado anímico del plantel será un factor determinante en el partido de ida contra Monterrey.

El choque se disputará este miércoles a partir de las 19 horas en el estadio Cementos Progreso, donde se espera un gran lleno como sucedió en los juegos de la Copa Centroamericana, donde Xelajú MC fue subcampeón.

Para Hernández, el enfrentamiento tiene además un componente personal. Monterrey no es un nombre cualquiera en su historia. Como jugador, vivió momentos importantes con el club mexicano, y ahora el destino lo coloca en el banquillo contrario.

“Viví grandes cosas con Monterrey y hoy me toca enfrentarlo. Estoy con toda la intención de ganar el partido, aunque sabemos lo complejo que es medirse a rivales de este nivel”, reconoce.

La planificación del compromiso no es reciente. El cuerpo técnico ha trabajado el calendario y la logística desde el primer día, conscientes de la exigencia que implica la serie. “Han sido varios partidos fuera de casa y decidimos organizarnos para evitar tantos viajes. Esta es una cancha donde el equipo ha tenido buenos resultados y queremos aprovecharlo”, explica Hernández, reforzando la idea de hacer de la localía un aliado.

El buen arranque en el torneo local también alimenta la confianza. Xelajú ya se midió a rivales exigentes y salió bien librado, un antecedente que fortalece al grupo al interno. “Fueron partidos que nos pusieron a prueba y el equipo respondió. Llegamos con buen fútbol, con orden y con un grupo que cree en lo que está haciendo”, señala el técnico.

Roberto Hernández, técnico de Xelajú MC, durante la conferencia de prensa previo al juego ante Monterrey. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

Más allá del nombre del rival, Hernández insiste en un mensaje que se repite en cada entrenamiento y charla técnica: no hay imposibles. La clave, dice, está en competir con personalidad y entender que la serie comienza desde el primer minuto. “No existen equipos imposibles o invencibles. La intención es hacer una buena serie y este primer partido es fundamental”, subraya.

Así, entre ilusión, recuerdos y ambición, Xelajú se alista para una noche internacional que promete intensidad y emoción. Con su gente, con su estadio y con un plantel motivado, el cuadro altense buscará dar el primer golpe y escribir un nuevo capítulo en su historia continental.