Monterrey aterriza en Guatemala con plantel estelar para duelo ante Xelajú MC

Los Rayados de Monterrey, rival del Xelajú MC en la primera fase de la Copa de Campeones de Concacaf, ya se encuentran en territorio guatemalteco para disputar, este miércoles, el partido de ida frente a los Superchivos.

El conjunto regiomontano arribó a Guatemala alrededor de las 17:30 horas de este martes 3 de febrero y se trasladó de inmediato a su hotel de concentración.

El cuerpo técnico, encabezado por Domènec Torrent, decidió realizar su conferencia de prensa en Monterrey, por lo que no ofreció declaraciones en suelo guatemalteco. Además, el equipo optó por no efectuar el reconocimiento de cancha en el estadio Cementos Progreso, escenario del compromiso.

A pesar de ello, Rayados llegó con seriedad y con la convicción de iniciar con el pie derecho su camino internacional en este 2026. El club mexicano no solo parte como favorito en la serie frente a Xelajú MC, sino que también es considerado uno de los principales aspirantes al título continental, respaldado por la calidad y experiencia de figuras como Anthony Martial, Sergio Canales, Jesús “Tecatito” Corona, Lucas Ocampos y Oliver Torres, entre otros.

La última ocasión en que los Rayados de Monterrey se vio las caras con un equipo guatemalteco en esta misma ronda fue ante Comunicaciones, serie en la que los regiomontanos avanzaron con un amplio marcador global de 7-1.

En cuanto a Xelajú MC, el recuerdo más cercano se remonta a hace 13 años, cuando ambos clubes chocaron en los cuartos de final. Aquella eliminatoria también terminó favoreciendo al conjunto mexicano, que se impuso con un acumulado de 4-2.

Por su parte, el cuadro altense intentará hacer un gran compromiso y sacar provecho de su localía, confiando en el empuje de la afición superchiva, que llenará las graderías del Cementos Progreso con la ilusión de obtener un marcador favorable para el duelo de vuelta, la próxima semana.

La mesa está servida. Ambos equipos ya se encuentran en la capital guatemalteca para un encuentro que promete gran intensidad y emoción durante los noventa minutos, donde los Chivos buscarán hacer historia.