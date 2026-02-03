Detalles sobre la llegada de Monterrey a Guatemala para enfrentar a Xelajú MC

El equipo de Rayados es el rival del equipo Superchivo por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Rayados de Monterrey durante una de sus últimas prácticas antes de viajar a Guatemala para enfrentar a Xelajú MC. (Foto Prensa Libre: Rayados)

Monterrey, una de las plantillas más costosas del futbol mexicano, será el rival de Xelajú MC este miércoles 4 de febrero en la serie de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El primer duelo se disputará en el estadio Cementos Progreso, en la zona 6 capitalina, escenario donde el equipo quetzalteco ha sido local en el torneo internacional. En ese recinto, los chivos firmaron actuaciones destacadas durante la pasada Copa Centroamericana, certamen en el que finalizaron como subcampeones.

Los Rayados parten como favoritos en la eliminatoria y tienen previsto arribar a Guatemala este martes 3 de febrero por la tarde. La logística del cinco veces campeón de Concacaf ya está definida, y el técnico español Domènec Torrent Font viajará con un plantel altamente competitivo, con el objetivo de sacar ventaja y evitar sorpresas ante el conjunto guatemalteco.

El equipo regiomontano, actualmente sexto en la clasificación de la Liga MX, realizó su último entrenamiento previo al viaje, afinando detalles para el compromiso de ida. De acuerdo con información conocida, Monterrey llegará directo al partido y no contempla efectuar reconocimiento de cancha en el estadio cementero.

Se espera la presencia de figuras como Gerardo Arteaga, Jesús “Tecatito” Corona, el colombiano Stefan Medina, el argentino Lucas Ocampos y los españoles Sergio Canales y Óliver Torres. La única baja confirmada es la del defensor Carlos Salcedo, quien sufrió un desgarro en la ingle y no realizará el viaje.

La última vez que Monterrey enfrentó a un club guatemalteco fue en esta misma fase ante Comunicaciones, al que eliminó con un contundente global de 7-1. Contra Xelajú MC, el antecedente más reciente data de hace 13 años, cuando se midieron en cuartos de final y la serie favoreció a los mexicanos 4-2. De aquella eliminatoria, el único jugador que se mantiene en la actual plantilla es Jesús Corona, autor de un gol en el triunfo 3-1 en el estadio Mario Camposeco.

