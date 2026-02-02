Así llega Xelajú MC para enfrentar a Monterrey en la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf

El Xelajú MC se medirá este miércoles 4 de febrero al cuadro del Monterrey por la primera fase de la Copa de Campeones de Concacaf 2026, en un encuentro que se disputará en el estadio Cementos Progreso, donde los superchivos ejercerán como locales ante uno de los clubes más poderosos de la región y uno de los máximos ganadores del certamen.

El conjunto altense es el único representante guatemalteco en el torneo más prestigioso de Concacaf, al que clasificó gracias a su histórica participación en la Copa Centroamericana 2025, competición en la que el cuadro quetzalteco logró un recordado subcampeonato.

Bajo la dirección técnica del estratega mexicano Roberto Hernández, Xelajú llega a este compromiso con un buen arranque en el Clausura 2026, luego de imponerse en su último partido al cuadro de Comunicaciones, por la cuarta jornada del certamen nacional con 2-0 a favor.

Con ese triunfo, los superchivos se ubican en la segunda posición, con siete unidades, producto de dos victorias, un empate y una derrota, mostrando un fútbol ordenado y competitivo que ilusiona nuevamente a la afición altense de la mano del estratega azteca, quien llegó para tomar las riendas del cuadro chivo para este 2026.

El duelo frente a los Rayados de Monterrey promete ser uno de los más exigentes para los altenses en lo últimos, pues el cuadro regiomontano llega como amplio favorito por su plantel, jerarquía y experiencia internacional. Sin embargo, Xelajú buscará dar la gran sorpresa de la jornada y tomar ventaja en casa para soñar con avanzar a la siguiente fase.

Cabe recordar que esta será la segunda ocasión en que chivos y rayados se enfrenten en un torneo internacional. La primera fue en 2013, cuando Monterrey logró eliminar al conjunto superchivo en una serie muy recordada por ambas aficiones. Ahora, más de una década después, el cuadro superchivo tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su historia.

BAJAS DE LOS SUPERCHIVOS

Para este encuentro, el cuadro lanudo tendrá dos bajas importantes. El joven extremo Claudio de Oliveira queda fuera por lesión, mientras que el centrocampista y capitán Jorge Aparicio se perderá dos partidos debido a la suspensión que recibió por los gestos realizados al finalizar la final de la Copa Centroamericana. Estas ausencias representan dos bajas sensibles para el conjunto chivo.