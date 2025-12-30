Concacaf sanciona a Xelajú MC y Jorge Aparicio por polémico gesto tras final de Copa Centroamericana

El Comité Disciplinario de Concacaf impuso sanciones a Xelajú MC y a su capitán Jorge Aparicio tras incidentes ocurridos durante el partido de vuelta de la final de la Copa Centroamericana 2025, disputado el 3 de diciembre contra la Liga Deportiva Alajuelense.

Después de revisar la documentación y pruebas recopiladas durante su investigación, el Comité multó al club guatemalteco con una cantidad no revelada por infracciones a los protocolos de seguridad de la competencia, así como a los reglamentos de medios y comerciales.

La sanción más llamativa recayó sobre Jorge Aparicio, quien durante la ceremonia de premiación realizó un gesto con las manos simulando un robo. El ademán del capitán superchivo fue una clara referencia al penalti polémico señalado a favor de Alajuelense que cambió el rumbo de la final.

La polémica que desató todo

El partido de vuelta de la final se disputó en el Estadio Cementos Progreso con ventaja para Xelajú tras el empate 1-1 en Costa Rica. Los súper chivos defendían el resultado hasta que al minuto 73, el árbitro hondureño Nelson Salgado señaló un penalti a favor de Alajuelense tras una jugada donde Widvin Tebalán detuvo a Fernando Pinar.

La decisión desató la furia de los jugadores de Xelajú, quienes rodearon al árbitro para reclamar. El delantero Freddy Góndola fue expulsado a pesar de encontrarse en el banco de suplentes en ese momento. Alajuelense convirtió el penalti y se puso 1-0 arriba en el marcador.

Sin embargo, diez minutos después, Juan Luis Cardona empató con un golazo de volea que devolvió la ilusión a los casi 14,000 aficionados superchivos presentes. El partido terminó 1-1 y se definió en penales, donde Xelajú perdió tras los fallos de Steven Cárdenas y Antonio López.

Antonio López luce desconsolado tras recibir su medalla de subcampeón centroamericano. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).

Las sanciones de Concacaf

Jorge Aparicio recibió una suspensión de dos partidos y una multa económica no revelada por el gesto inapropiado y considerado ofensivo durante la ceremonia de premiación. Además, el Comité Disciplinario ordenó a Xelajú MC devolver el Premio Fair Play de la Copa Centroamericana 2025. La conducta de Aparicio fue considerada inconsistente con los principios del premio, que reconoce el juego limpio y el respeto a los valores del deporte.

La suspensión de dos partidos significa que Jorge Aparicio se perderá el enfrentamiento de Xelajú MC contra los Rayados de Monterrey en la Copa de Campeones de Concacaf 2026. El capitán superchivo no podrá estar disponible para el partido más importante de la historia del club, dejando a Roberto Hernández sin una de sus piezas clave para el duelo contra el equipo mexicano.