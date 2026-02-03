Xelajú MC vs. Monterrey: día, hora y dónde ver al cuadro Superchivo en la Copa de Campeones de la Concacaf

El cuadro del Xelajú MC se mide esta semana al cuadro de Monterrey por la Copa de Campeones de Concacaf, el torneo más importante del área, en el que el conjunto Superchivo —uno de los clubes de mayor tradición en el balompié guatemalteco— afrontará una dura prueba en esta primera fase de eliminación directa ante los Rayados, uno de los gigantes de la región y máximos candidatos al título.

El campeón del torneo obtendrá la clasificación directa al Mundial de Clubes 2029, lo que representa un gran aliciente para los equipos participantes, que buscarán alcanzar la gloria internacional.

La plantilla comandada por el español Domènec Torrent Font es, sin duda, una de las más costosas no solo del futbol mexicano, sino del continente, con jugadores de gran trayectoria como Óliver Torres, Sergio Canales, Anthony Martial y Jesús Corona.

El encuentro de ida se disputará con Xelajú MC como local, donde los dirigidos por el estratega mexicano Roberto Hernández buscarán dar la sorpresa y obtener una ventaja importante ante un rival con gran jerarquía en el certamen.

Sin embargo, los altenses llegan motivados a este trascendental duelo ,uno de los más importantes en su historia — luego de consolidarse como sublíderes del Torneo Clausura 2026. El buen momento que atraviesan en la liga local ha fortalecido la confianza del plantel, que ahora busca trasladar ese impulso a la competencia internacional, frente al cuadro regiomontano.

Por su parte, el cuadro de Monterrey no ha tenido el mejor de los arranques en su torneo doméstico, en donde se ubica de manera momentánea en la sexta posición de la Liga MX.

Día, hora y dónde ver el partido

El encuentro de ida entre Xelajú MC y Monterrey se disputará el miércoles 4 de febrero, a las 19.00 horas, en el estadio Cementos Progreso. El partido podrá verse por la señal de ESPN y Disney+.