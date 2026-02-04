Técnico de Monterrey afirma que habrá rotaciones frente a Xelajú MC y que el objetivo es ganar la Copa de Campeones de la Concacaf

El estratega español Domènec Torrent, director técnico del Monterrey desde el semestre pasado, debutará este martes a nivel internacional al frente del cuadro regiomontano, en la Copa de Campeones de Concacaf.

Los Rayados, sin lugar a dudas, se mantienen como uno de los equipos más poderosos del futbol mexicano y del continente, con una plantilla repleta de figuras que han militado en clubes de renombre en el Viejo Continente. Por ello, parten como uno de los grandes favoritos no solo para superar la serie frente a Xelajú MC, sino también para aspirar al título del certamen, el cual otorga un boleto al Mundial de Clubes del 2029.

En la previa del encuentro, Torrent explicó que realizará ajustes en su alineación debido a la exigencia del calendario: “El equipo necesita rotaciones porque es saludable y la competencia interna es mucha. Veo un gran plantel que nos da la posibilidad de ir rotando. Tenemos cuatro partidos en diez días, y dos de ellos serán como visitantes”, expresó el técnico español.

Asimismo, dejó claro que la institución buscará competir al máximo en todos los torneos que disputará este semestre: “A nosotros nos interesan todas las competiciones. No vamos a priorizar entre la Champions Cup y la Liga MX. Queremos la Concacaf porque es un torneo que Rayados ha ganado en varias ocasiones y, además, ofrece la posibilidad de clasificar al Mundial de Clubes, que es un premio y un escaparate internacional para el club, también importante en lo económico, como sucedió la última vez”, señaló.

Torrent subrayó que la ambición del equipo apunta a lo más alto: “No vamos a darle prioridad a una competencia sobre la otra. Queremos ganar ambas. Queremos competir muy bien frente a Xelajú MC y ganar el partido. Sabemos que el primer encuentro muchas veces determina el segundo. El plantel está hecho para ganar y esta institución es muy grande”, afirmó el entrenador.

Para este compromiso, Rayados contará con casi toda su plantilla. Las únicas bajas confirmadas son las del volante español Sergio Canales y los mexicanos Víctor Guzmán y Carlos Salcedo.

La última ocasión en la que Superchivos y Rayados se enfrentaron también fue en un torneo internacional, serie en la que el conjunto regiomontano se impuso con un global de 4-2 ante los altenses.