Xelajú MC vs Monterrey: “El margen de error es nulo”, advierte Javier González

Xelajú MC regresa este miércoles 4 de febrero al escenario internacional con una prueba de máxima exigencia. En el estadio Cementos Progreso, los superchivos recibirán al Monterrey de México en el juego de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, una serie que pone a prueba carácter, concentración y eficacia.

El cruce no es nuevo para el conjunto quetzalteco. Hace 13 años, en 2013, ambos equipos se enfrentaron en los cuartos de final del mismo torneo, una eliminatoria que terminó inclinándose a favor de los Rayados con un global de 4-2. De aquel antecedente queda poco en las plantillas actuales; de hecho, solo Jesús “Tecatito” Corona permanece como vínculo directo con aquella serie, en la que incluso logró marcarle a Xelajú.

El contexto, sin embargo, es distinto y el desafío es mayúsculo. Monterrey llega como uno de los planteles más poderosos de la Liga MX, con una inversión millonaria, profundidad en todas sus líneas y cartel de serio candidato al título continental. Xelajú, en cambio, apela a la solidez colectiva, al orden táctico y a la fortaleza emocional para competir en una serie de eliminación directa donde los errores se pagan caro.

Así lo entiende el defensor Javier González, quien reconoce que el margen de error será mínimo.



“Será un partido vital. Sabemos que en este tipo de juegos no hay espacio para desconcentraciones. El primer partido marca mucho la serie, por eso será importante estar bien parados los 90 minutos y tratar de salir con el marco en cero”, señaló.

Pese a la presión que impone el rival, el plantel altense afronta la llave con ilusión. González remarcó que el grupo se siente motivado por medirse a uno de los mejores equipos del continente y convencido de que puede competir.

“Nos llena de ilusión enfrentar a Monterrey. Tenemos derecho a soñar; empieza un torneo nuevo y todos arrancamos con las mismas oportunidades. En casa debemos hacer un buen partido y buscar un resultado que nos permita cerrar bien en México”, apuntó.

El estadio Cementos Progreso volverá a ser la casa internacional de Xelajú, ante la imposibilidad de jugar en el Mario Camposeco. Lejos de representar una desventaja, el escenario capitalino trae recuerdos positivos, especialmente por lo vivido en la pasada Copa Centroamericana, donde el club alcanzó un histórico subcampeonato con actuaciones de alto nivel.

La afición altense también se ilusiona, consciente de que estos torneos exigen resultados inmediatos. La consigna es clara: aprovechar la localía, incomodar al favorito y llegar con opciones reales al duelo de vuelta en el imponente estadio BBVA.

“Aunque hay que disfrutarlo, no podemos perder la seriedad. Somos privilegiados de jugar este tipo de partidos y de ser el único equipo guatemalteco en esta instancia. Eso nos obliga a hacer un trabajo serio y responsable”, añadió el zaguero.

Bajas sensibles

No todo es ideal en la previa. González lamentó las ausencias que tendrá el equipo, reconociendo que pesarán en la serie. Xelajú no contará con Jorge Aparicio, capitán y pieza clave del mediocampo, suspendido por dos partidos tras los gestos realizados luego de la final ante Alajuelense. Tampoco estará el juvenil Claudio de Oliveira, baja por una lesión de rodilla sufrida ante Comunicaciones, que lo mantendrá fuera entre seis y ocho semanas.

“Son bajas muy importantes. Ambos venían haciendo bien las cosas y claro que afectan, pero también confiamos en que hay compañeros capaces de suplir esos puestos y responder a las exigencias del partido”, explicó.

Finalmente, González reiteró que, más allá del desafío deportivo, el grupo asume la serie con orgullo.

“Sabemos que debemos mantener la concentración y la seriedad, pero también disfrutarla. Somos privilegiados de estar aquí y de representar a Guatemala en este torneo”, sentenció.