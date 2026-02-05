Roberto Hernández reconoce el error que impidió el triunfo de Xelajú frente a Monterrey

Luego del empate entre el cuadro de Xelajú MC y los Rayados de Monterrey en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, los Superchivos igualaron 1-1 ante el conjunto regiomontano, en un encuentro disputado en el estadio Cementos Progreso, donde el cuadro quetzalteco fungió como local y mostró una destacada presentación en el aspecto defensivo.

El conjunto altense evidenció un trabajo ordenado, cerrando espacios y manteniéndose bien plantado con un bloque bajo y compacto. Sin embargo, por la calidad del equipo mexicano, hubo momentos en los que el cuadro chivo sufrió, aunque logró mantener controlado a un equipo azteca que, pese a sus llegadas, no generó ocasiones de verdadero peligro.

En una de las pocas oportunidades que tuvo, Xelajú logró concretar al minuto 83 para ponerse en ventaja por medio del ecuatoriano Joffre Escobar. Parecía que el partido ideal se estaba concretando para el cuadro lanudo. No obstante, en el tiempo de compensación, Monterrey consiguió el empate ya en tiempo de compensación por intermedio de Jesús Corona con un golazo al angulo del meta chivo Rubén Darío Silva, llevando la serie igualada hacia tierras mexicanas.

Al finalizar el encuentro, el estratega superchivo Roberto Hernández expresó: “Bajo el guion que habíamos planeado, el juego nos había salido a la perfección. Hicimos un gol justo y también en un buen tiempo. Sin embargo, tenemos bien claro que a estos equipos no se les puede regalar ni un centímetro por la calidad que tienen, y eso sucedió en las pocas acciones en las que nos descuidamos. En lugar de generar una presión un poco más alta en cuanto a la altura de la cancha, dejamos un poco recibir; nos hicieron un golazo”.

También mencionó: “Me quedo con una sensación medio triste porque creo que el equipo hizo un gran partido, un esfuerzo sensacional, pero enfrente teníamos a un rival muy complejo, y se los dije a los jugadores antes del partido”.

Sobre los cambios, comentó: “Uno realiza los cambios para mejorar al equipo; a veces salen, a veces no. Pero creo que hoy los recambios entraron muy bien y aprovechamos una situación”.

Finalmente, agregó: “Cometimos un solo error, a mi consideración, en el segundo tiempo, que fue defendernos demasiado atrás. Lo pagamos caro y nos quedamos con esa sensación amarga”.