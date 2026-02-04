Xelajú MC dejó escapar la victoria frente a Monterrey, y todo se definirá la próxima semana en México

El Xelajú MC y los Rayados de Monterrey empataron 1-1 en un intenso encuentro disputado en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina, correspondiente al partido de ida de la primera fase de la Liga de Campeones de la Concacaf. El cuadro altense, dirigido por Roberto Hernández, planteó un partido ordenado y estratégico frente al poderoso conjunto regiomontano, que tomó la iniciativa desde los primeros minutos.

Apenas al minuto 2, Monterrey dio el primer aviso sobre la portería defendida por Rubén Darío Silva. La presión visitante continuó al 6, cuando Lucas Ocampos generó una nueva llegada de peligro. Un minuto después, el extremo argentino volvió a estar cerca del gol con un cabezazo tras un tiro de esquina que se estrelló en el travesaño.

Los Rayados controlaron la posesión y el ritmo del partido, encerrando al cuadro altense en su propio campo. Xelajú apostó por mantener dos líneas defensivas bien compactas y por el contragolpe como su principal recurso ofensivo. La primera llegada de los Superchivos ocurrió hasta el minuto 18, cuando Javier González intentó sorprender con un tiro-centro tras recuperar el balón en medio campo.

Ocampos continuó siendo el jugador más peligroso de la primera mitad, atacando constantemente por las bandas, aunque sin concretar una ocasión clara frente a un Xelajú que defendió con orden y disciplina.

En el segundo tiempo, los altense lograron soltarse un poco más. Al minuto 54, Jesús " López envió un gran centro que Raúl Calderón conectó de cabeza, pero el remate terminó en las manos del arquero rayado, Santiago Mele.

El gol de la sorpresa y la respuesta visitante

Cuando el partido parecía encaminado al empate sin goles, Xelajú encontró el 1-0 al minuto 83. Javier González envió un centro preciso para el ecuatoriano Joffre Escobar, una de las nuevas incorporaciones del club, quien definió con la cabeza y la rodilla para la algarabía del estadio.

Sin embargo, la ventaja duró poco. Ya en el tiempo agregado, al minuto 90+1, Jesús “Tecatito” Corona —quien había ingresado como suplente— sacó un potente remate desde fuera del área que se coló en el ángulo. Un golazo imposible para Darío Silva, que decretó el 1-1 definitivo.

Todo se definirá en Monterrey

Con este resultado, la serie queda abierta para el partido de vuelta en el estadio BBVA, donde Monterrey será local y buscará imponer su jerarquía. Este fue el tercer enfrentamiento oficial entre ambos clubes, con saldo de una victoria para Monterrey y dos empates.

Xelajú, por su parte, se marcha con un resultado valioso gracias a un planteamiento defensivo sólido y un esfuerzo colectivo que le permitió contener el poder ofensivo del cuadro mexicano durante la mayor parte del encuentro.

04 de febrero 2026, 21:01h ¡Termina el encuentro en el Cementos Progreso !



Finaliza el encuentro en el estadio Cementos Progreso. Xelajú MC y Monterrey empataron 1-1, dejando todo por definirse en el partido de vuelta en México.



04 de febrero 2026, 20:54h Gol de Monterrey



Jesús "Tecatico" Corono con un golazo anoto el 1-1 del partido

04 de febrero 2026, 20:46h Gol del Xelajú MC

Los Superchivos se adelantan en el marcador gracias a Joffre Escobar al minuto 83

04 de febrero 2026, 20:39h Se Mueven los Banquillos: Ambos Técnicos Ajustan en Busca del Gol



Después de 70 minutos de juego, ambos entrenadores han recurrido a sus suplentes en busca de variantes ofensivas que les permitan romper el empate. El partido continúa igualado, pero las modificaciones buscan refrescar líneas y encontrar soluciones que cambien el rumbo del marcador.

04 de febrero 2026, 20:22h Partido cerrado tras 60 minutos y sin goles



A falta de 30 para el final, el encuentro sigue 0-0, con un Xelajú que resiste los constantes intentos del cuadro regiomontano.

04 de febrero 2026, 20:08h Inicia el segundo tiempo en el Cementos Progreso



Arrancan los segundos 45 minutos entre Xelajú MC y Monterrey.

46' ⏱️ | Xelajú 0-0 Monterrey |



04 de febrero 2026, 19:52h ¡Finaliza el primer tiempo!



Xelajú MC y Monterrey cierran los primeros 45 minutos del encuentro con empate sin goles en el Cementos Progreso.

04 de febrero 2026, 19:37h Media hora de juego en el Cementos Progreso



Tras 30 minutos de juego entre Monterrey y Xelajú, el marcador sigue 0-0. Los locales se defienden bien en su área, mientras que el cuadro visitante insiste por las bandas en busca de generar peligro.

04 de febrero 2026, 19:25h Monterrey domina el encuentro tras 20 minutos de juego



Luego de 20 minutos en el estadio Cementos Progreso, Monterrey impone condiciones ante Xelajú. Los regiomontanos controlan la posesión y el ritmo del partido, mientras que el cuadro altense sufre para mantener el orden defensivo y apuesta por el contragolpe como su principal recurso ofensivo.

Luego de 20 minutos en el estadio Cementos Progreso, Monterrey impone condiciones ante Xelajú. Los regiomontanos controlan la posesión y el ritmo del partido, mientras que el cuadro altense sufre para mantener el orden defensivo y apuesta por el contragolpe como su principal recurso ofensivo.

04 de febrero 2026, 19:06h Arranca el juego en el estadio Cementos Progreso



Arrancan los primeros 45 minutos del partido entre los Superchivos y los regiomontanos, en medio de un gran ambiente en el recinto deportivo de la zona 6.

04 de febrero 2026, 18:47h Afición del Monterrey ha ingresado al estadio



La afición visitante ya ha ingresado al estadio, donde Xelajú y Monterrey disputarán el partido de ida de la primera fase de la Copa de Campeones de la Concacaf.

04 de febrero 2026, 18:41h Afición chiva se hace presente en el estadio Cementos Progreso



Los aficionados de Xelajú MC comienzan a ingresar al estadio Cementos Progreso para presenciar el partido de ida de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde el cuadro chivo se enfrentará al Monterrey.

04 de febrero 2026, 18:30h Xelajú MC recibe esta noche al Monterrey

Los Superchivos se enfrentarán esta noche a los Rayados de Monterrey en la primera fase de la Copa de Campeones de Concacaf. El encuentro se disputará en el Estadio Cementos Progreso.