Darwin Lom vuelve a anotar penal al estilo Panenka con The Strongest en Bolivia

Darwin Lom volvió a ser protagonista en Bolivia al anotar un penal al estilo "Panenka" durante el clásico boliviano entre The Strongest y Bolívar. El encuentro disputado por los octavos de final del Torneo Amistoso de Verano 2026 se definió desde los once pasos.

El delantero guatemalteco ingresó al minuto 63 en un partido intenso que finalizó sin goles en el tiempo reglamentario. La serie de penales determinó al ganador, donde Bolívar se impuso 5-4 y aseguró su pase a los cuartos de final del certamen preparatorio.

Lom fue el encargado de ejecutar el cuarto penal de The Strongest y lo hizo con gran frialdad. El guatemalteco picó el balón hacia el arco con la técnica característica del "Panenka", demostrando una vez más su personalidad desde los once pasos en momentos de presión.

El recuerdo de la Copa Oro

La ejecución de Lom recordó inmediatamente su célebre penal ante Canadá en la Copa Oro, una acción que dio de qué hablar a nivel internacional. Aquella anotación en el torneo de selecciones marcó uno de los momentos más comentados del campeonato.

El gol de "picadito" contra los canadienses no solo puso en vitrina a Darwin Lom, sino también al fútbol guatemalteco. La Selección Nacional tuvo una buena actuación en esa edición de la Copa Oro, respaldando la valentía del delantero en ese momento clave.

La confianza de Lom desde el punto penal quedó demostrada nuevamente en el clásico boliviano. A pesar de estar en un torneo amistoso, el guatemalteco no dudó en volver a utilizar la arriesgada técnica que lo caracteriza y que ya había ejecutado con éxito en el ámbito internacional.

Situación pendiente para la Copa Libertadores

The Strongest se encuentra actualmente disputando la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de Sudamérica. Sin embargo, Darwin Lom no ha podido participar en los partidos oficiales del certamen continental debido a que está tratando de regularizar su situación administrativa con su exequipo Comunicaciones FC.

El guatemalteco espera resolver a la brevedad los trámites de transferencia internacional para quedar oficialmente habilitado con el club boliviano. Mientras tanto, solo puede participar en encuentros amistosos como el disputado ante Bolívar, donde demostró su calidad y personalidad desde el punto penal.