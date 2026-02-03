Eduardo Villegas lamenta la ausencia de Darwin Lom en el debut The Strongest en la Copa Libertadores

El cuadro de The Strongest, equipo que recientemente incorporó a su plantel al delantero guatemalteco Darwin Gregorio Lom, proveniente de Comunicaciones, jugará este martes en el inicio de la primera fase de la Copa Libertadores, el torneo más importante del continente, cuando se enfrente al Deportivo Táchira, de Venezuela.

El Tigre, comandado por el exseleccionador de la Selección de Bolivia Eduardo Villegas, presentó varios cambios respecto de la plantilla que cerró el año pasado en el tercer puesto del campeonato local, por lo que hay expectativa en torno al desempeño de las nuevas contrataciones.

The Strongest incorporó para esta temporada al defensa colombiano José Moya y al panameño Jovani Welch. En la delantera, destacan como nuevas incorporaciones el dominicano Carlos Ventura, el guatemalteco Darwin Lom y el colombiano Adrián Estacio.

Sin embargo, el estratega confirmó en conferencia de prensa que el ariete guatemalteco no tendrá participación frente al cuadro venezolano en la Copa Libertadores. Al respecto expresó: “Hemos tenido algunas dificultades en las últimas horas con un par de jugadores que no podrán estar en el partido de mañana (hoy), entre ellos Darwin Lom".

"La parte jurídica, la parte dirigencial y el mismo jugador han hecho todo el esfuerzo y el trabajo para que esto pueda estar en orden, para que esté habilitado. Ustedes han visto que jugó el partido anterior; se ha hecho todo, pero hay circunstancias legales que están impidiendo que nuestro jugador pueda estar habilitado”. Expresó Villegas.

Asimismo, añadió el estratega: “La noticia la hemos recibido con mucha tristeza, ya que lo teníamos considerado para el once titular. Lo lamentamos un poco y esperamos que para el próximo partido pueda estar”.

Cabe mencionar que el chapín ya había tenido su debut oficial el pasado viernes, cuando The Strongest se enfrentó a su acérrimo rival, Bolívar, donde inició como titular en el empate 2-2 del equipo.