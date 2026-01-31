Darwin Lom debuta con The Strongest y evita hablar sobre su salida de Comunicaciones

Darwin Lom vivió su primer partido oficial con The Strongest de Bolivia. El seleccionado guatemalteco jugó como titular el viernes por la noche en el Estadio Hernando Siles, donde su nuevo equipo empató 2-2 ante Bolívar en el torneo local boliviano.

El delantero de 28 años recibió el respaldo total de la afición del Tigre en su debut. La hinchada paceña lo arropó desde el inicio del encuentro, generando una atmósfera que emocionó al atacante nacional en su primera experiencia con la camiseta aurinegra.

A pesar del empate, Lom cumplió con su debut y ahora centra toda su atención en la Copa Libertadores 2026. El guatemalteco espera resolver en los próximos días la autorización del Certificado de Transferencia Internacional para quedar vinculado oficialmente al equipo sudamericano.

Declaraciones sobre la afición boliviana

Darwin Lom se mostró emocionado con el recibimiento de los aficionados de The Strongest tras finalizar el partido. "Es increíble, una energía que solo en la selección lo he vivido. Acá (Bolivia) dicen que es algo normal y estoy muy contento con eso", declaró el delantero guatemalteco.

El atacante destacó la calidez con la que fue recibido desde su llegada a La Paz. "Me recibieron con las manos abiertas desde que llegué, eso fue muy importante para mí y es una motivación muy grande para entregarlo todo dentro de la cancha", añadió Lom sobre su integración al club boliviano.

La atmósfera en el Estadio Hernando Siles sorprendió gratamente al guatemalteco. El delantero comparó la energía de la afición del Tigre con lo que ha experimentado vistiendo la camiseta de la Selección de Guatemala en partidos importantes.

Evita hablar sobre Comunicaciones

Cuando fue consultado sobre su polémica salida de Comunicaciones FC, Darwin Lom fue tajante y prefirió no profundizar en el tema. "Sí, es un tema muy sensible. Prefiero no hablar de eso y concentrarme en los partidos y entrenos", manifestó el delantero.

El guatemalteco decidió pagar su cláusula de salida para dejar a los cremas y viajar a Bolivia. Sin embargo, aún no cuenta con la autorización del Certificado de Transferencia Internacional, situación que espera solucionar en los próximos días para quedar oficialmente vinculado a The Strongest.

Uno de los principales atractivos para que Darwin Lom aceptara jugar con The Strongest es la participación en la Copa Libertadores. El 'Tigre' disputará la primera ronda del torneo continental ante el venezolano Deportivo Táchira, con partidos programados para el 3 y 10 de febrero.

"Ahora hay que pensar en Táchira, es lo más importante para nosotros en lo que viene y tenemos sensaciones buenas como equipo. Vamos para adelante", afirmó el delantero guatemalteco sobre el compromiso internacional que se avecina.