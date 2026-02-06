Liga Nacional: Así se jugará la fecha cinco del Clausura 2026, con Malacateco recibiendo al cuadro Municipal

Este viernes arranca la fecha cinco del Torneo Clausura 2026, que finalizará el domingo con la disputa de los seis encuentros programados. Varios de estos partidos son duelos directos por la zona de descenso, en tabla acumulada. Hasta el momento, se han anotado 59 goles en cuatro jornadas, lo que deja un promedio de 15 goles por jornada.

La jornada abrirá con el duelo entre Malacateco y Municipal, en el estadio Santa Lucía. Los rojos llegan con dos victorias consecutivas, mientras que los toros buscarán aprovechar su condición de local —donde suelen hacerse fuertes— para lograr su tercera victoria del certamen. El encuentro se disputará esta noche a las 19.00 horas.

La acción continuará el sábado 7 de febrero con el partido entre Achuapa y Aurora FC, en el estadio Winston Pineda Gudiel. El cuadro cebollero viene de conseguir una victoria clave frente a Mictlán en la jornada anterior, mientras que los aurinegros llegan motivados luego de obtener su primer triunfo del torneo. El encuentro está programado para las 15.00 horas.

Más tarde, en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, Comunicaciones recibirá a Marquense en un duelo importante por la permanencia en la máxima categoría del fútbol nacional. El partido se jugará en Mazatenango debido a que el estadio Cementos Progreso, casa del cuadro albo, no está disponible por el Premundial Sub‑17, en el que participa la Azul y Blanco. El duelo promete ser intenso y clave tanto para cremas como para leones.

La jornada sabatina cerrará con el enfrentamiento entre Guastatoya y Xelajú MC, a las 19.00 horas en el estadio David Cordón Hichos. El cuadro pecho amarillo está urgido de sumar, debido a la complicada situación en la que se encuentra en la tabla acumulada.

El domingo se disputarán los últimos dos encuentros. A las 15.00 horas, en el estadio José Ángel Rossi, el líder del Clausura, Cobán Imperial, recibirá al Deportivo Mictlán. Los príncipes azules buscarán mantenerse en lo más alto de la tabla, mientras que el cuadro miteco intentará dar la sorpresa y llevarse los tres puntos de tierras cobaneras.

La fecha cerrará en el estadio Pensativo, donde el bicampeón Antigua GFC recibirá al Deportivo Mixco, a las 19.00 horas. Los dirigidos por Mauricio Tapia buscarán salir del fondo de la tabla y obtener su primera victoria del certamen.