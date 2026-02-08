Antigua cae 1-2 ante Mixco y acumula 5 partidos sin poder ganar en el Clausura 2026

Antigua GFC cayó 1-2 ante Mixco en el Estadio Pensativo por la jornada 5 del Torneo Clausura 2026. Los panzaverdes continúan sin poder ganar en el torneo y acumulan cinco partidos consecutivos sin victoria, manteniéndose en el último lugar de la tabla con apenas 2 puntos.

La crisis del bicampeón se profundiza cada vez más. Antigua suma ahora tres derrotas y dos empates en cinco jornadas, sin conocer el triunfo en lo que va del certamen. Los coloniales dirigidos por Mauricio Tapia atraviesan el peor momento en su historia reciente.

Los chicharroneros comenzaron mejor el encuentro y encontraron el primer gol al minuto 15. Juan David Osorio cometió falta sobre Kennedy Rocha dentro del área y el árbitro señaló penal a favor de Mixco.

Nicolás Martínez fue el encargado de ejecutar el tiro penal al minuto 17. El delantero mixqueño realizó una gran ejecución para vencer a Luis Morán y poner el 0-1 que adelantó a los visitantes en el Estadio Pensativo.

Antigua intentó reaccionar tras el gol pero no logró encontrarse en ningún momento del primer tiempo. Al minuto 7, los panzaverdes tuvieron un gol anulado por fuera de lugar de Oscar Castellanos, situación que se repitió al minuto 32 cuando nuevamente le invalidaron un tanto al delantero colonial.

Sobre el final del primer tiempo, Antigua consiguió el empate también desde el punto penal. Al minuto 45, Jorge Sotomayor cometió falta sobre Dewinder Bradley dentro del área y el árbitro señaló la pena máxima a favor de los locales.

Oscar Santis ejecutó con potencia el penal y puso el empate 1-1 de Antigua frente a Mixco justo antes de irse al descanso. El tanto le dio esperanzas a los panzaverdes de poder conseguir su primera victoria del torneo en casa.

Sin embargo, la alegría colonial duró poco. Al minuto 68 del segundo tiempo llegó el gol que sentenció el partido. Un balón largo encontró a Kennedy Rocha, quien ante la salida de Luis Morán definió con un toque sutil y puso el 1-2 definitivo para Mixco.

Antigua no pudo empatar

Los panzaverdes buscaron desesperadamente el empate en los minutos finales. Al minuto 81, Andris Herrera sacó un tiro que apenas se fue a un lado del marco de Mixco, en la que fue la ocasión más clara de Antigua para igualar el marcador.

Mixco se defendió bien en los últimos minutos, sumando hombres en defensa para cuidar la ventaja. Al minuto 80, Eliser Quiñónez desperdició una gran oportunidad para hacer el tercer gol y sentenciar definitivamente el encuentro.

Antigua GFC se queda con 2 puntos en el último lugar del Clausura 2026 tras cinco jornadas sin conocer la victoria. Mixco suma 7 puntos con esta victoria y se consolida en la parte media de la tabla, alejándose de la zona de peligro tras vencer como visitante en el Pensativo.