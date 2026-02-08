“Estamos seguros que lo podemos lograr”: Jorge Castellanos confía en clasificar al Mundial tras goleada a Granada

Jorge Castellanos, autor del quinto gol en la goleada 7-0 de Guatemala ante Granada, se mostró confiado tras el triunfo de la selección Sub-17. El defensor nacional habló sobre la importancia de la victoria y el partido definitivo del martes contra Haití por el boleto al Mundial.

"Estamos felices porque ganamos, necesitábamos esos 7 goles pero lo más importante es estar enfocado en lo que viene, en el siguiente partido contra Haití", expresó Castellanos tras el encuentro disputado en el estadio Cementos Progreso.

El atacante guatemalteco destacó que fueron más contundentes que en el debut ante Antigua y Barbuda. "Fuimos más contundentes en este partido que en el anterior, sabíamos que necesitábamos esos goles para tener más fácil el siguiente partido en la última fecha", señaló sobre la importancia de la diferencia de goles.

Confianza de cara a Haití

Castellanos no dudó al hablar del partido decisivo del martes. "El partido contra Haití es el que nos puede dar ese pase al Mundial, y estamos seguros que lo podemos lograr", afirmó con convicción el delantero de la Bicolor Sub-17.

El jugador guatemalteco también analizó al rival haitiano. "Sabemos que los haitianos son rápidos, son técnicos pero nosotros tenemos las herramientas para contrarrestar eso", aseguró Castellanos sobre el equipo que también llega invicto al encuentro definitivo.

Guatemala enfrentará a Haití este martes en el Cementos Progreso donde con un empate o victoria sellará su clasificación al Mundial Sub-17 de Qatar 2026. La selección guatemalteca dirigida por Willy Coito Olivera necesitará el apoyo masivo de la afición para conseguir el histórico boleto a la Copa del Mundo juvenil.

Guatemala tomó el liderato del Grupo C del Premundial Sub-17 de la Concacaf. Con un empate, la selección nacional clasificará al Mundial Sub-17 de Qatar 2026 gracias a su superior diferencia de goles conseguida con esta histórica goleada ante Granada.