Guatemala golea 7-0 a Granada, toma el liderato del Grupo y se acerca al Mundial

Guatemala goleó 7-0 a Granada este sábado en el estadio Cementos Progreso por la jornada 2 del Premundial Sub-17 de la Concacaf. La Bicolor dirigida por Willy Coito Olivera aprovechó la localía para conseguir una goleada histórica que la coloca como líder del Grupo C rumbo al Mundial de Qatar 2026.

El resultado no solo representa tres puntos vitales, sino que mejora significativamente la diferencia de goles de Guatemala en el grupo. Este factor será clave en la última jornada, ya que con un empate ante Haití, la Bicolor asegurará su clasificación al Mundial Sub-17 gracias a su superior diferencia de goles.

La selección guatemalteca está ahora a 90 minutos de conseguir el boleto a la Copa del Mundo Sub-17. El martes enfrentará a Haití en casa y solo necesita un empate para sellar su pase al torneo orbital, en lo que sería una hazaña histórica para el fútbol juvenil nacional.

Micheo y Arana abrieron la goleada

La Bicolor comenzó arrolladora desde el inicio. Al minuto 4, Matías Micheo abrió el marcador con el 1-0 para Guatemala, poniendo a la selección nacional en ventaja temprana ante Granada y dándole confianza al equipo para seguir atacando.

Al minuto 11, Patrick Arana tuvo la oportunidad de ampliar desde el punto penal pero falló su ejecución. Sin embargo, el mediocampista se redimió rápidamente y al minuto 24 marcó el 2-0 para Guatemala, compensando su error anterior con un gol vital.

Apenas tres minutos después, Joshua Pérez puso el 3-0 al minuto 27. Guatemala cerraba el primer tiempo con una ventaja contundente que prácticamente liquidaba el partido ante una Granada que no pudo contener el poderío ofensivo de la Bicolor en el Cementos Progreso.

La goleada se consolidó en el segundo tiempo

Guatemala salió decidida a ampliar la ventaja en la segunda mitad. Al minuto 47, Jorge de León marcó el 4-0 apenas iniciado el complemento, demostrando que la Bicolor no bajaba la intensidad a pesar de la cómoda ventaja que tenía.

Al minuto 58, Jorge Castellanos puso el 5-0 para seguir aumentando la diferencia de goles, factor que será determinante en la clasificación final del Grupo C. Guatemala entendió la importancia de golear y siguió buscando más anotaciones.

Doblete de Ángel García para cerrar

Ángel García apareció en el tramo final para sentenciar la goleada. Al minuto 90, el delantero marcó el 6-0 para Guatemala, poniendo cifras escandalosas en el marcador del Cementos Progreso ante una Granada completamente superada.

No satisfecho con un gol, Ángel García volvió a marcar en el minuto 90+5 para establecer el 7-0 definitivo. El doblete del atacante guatemalteco cerró una noche perfecta para la Bicolor Sub-17 en su camino hacia el Mundial de Qatar.

Con esta goleada, Guatemala toma el liderato del Grupo C del Premundial Sub-17 de la Concacaf. El martes, Guatemala recibirá a Haití en el estadio Cementos Progreso en un partido definitivo. Con un empate, la selección nacional clasificará al Mundial Sub-17 de Qatar 2026 gracias a su superior diferencia de goles conseguida con esta histórica goleada ante Granada.