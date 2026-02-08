Fútbol Nacional
Así marcha la tabla del Grupo C tras la victoria de Guatemala: la Bicolor lidera y está a un paso de clasificar al Mundial
Guatemala domina el Grupo C con 6 puntos y diferencia de gol. El martes se enfrentará con Haití en un partido definitivo donde la Bicolor necesita empatar o ganar para clasificar al Mundial Sub-17 de Qatar.
Guatemala goleó 7-0 a Granada este sábado y tomó el liderato del Grupo C del Premundial Sub-17 de la Concacaf. (Foto Prensa Libre: Juan Meoño).
Guatemala goleó 7-0 a Granada este sábado y tomó el liderato del Grupo C del Premundial Sub-17 de la Concacaf. La Bicolor tiene una ventaja crucial en la diferencia de goles sobre Haití, su rival directo por el único boleto al Mundial que otorga el grupo.
Con esta goleada, la Azul y Blanco llega envalentonada al encuentro decisivo del próximo martes ante Haití. Ambos equipos llegan con pleno de victorias (dos de dos) y se jugarán todo en un partido que definirá al clasificado a la Copa del Mundo de Qatar 2026.
Guatemala ocupa el primer lugar del grupo y cuenta con la ventaja deportiva: un empate o una victoria le bastan para sellar su clasificación a la próxima Copa del Mundo. La superior diferencia de goles es clave, ya que incluso empatando, la Bicolor asegura su pase al torneo orbital.
Tabla de posiciones Grupo C
1. Guatemala - 6 puntos (+9 diferencia de goles)
- Jornada 1: Guatemala 2-0 Antigua y Barbuda
- Jornada 2: Guatemala 7-0 Granada
- Goles: 9 a favor, 0 en contra
2. Haití - 6 puntos (+8 diferencia de goles)
- Jornada 1: Haití 5-1 Granada
- Jornada 2: Haití 4-0 Antigua y Barbuda
- Goles: 9 a favor, 1 en contra
3. Granada - 0 puntos (-11 diferencia de goles)
- Jornada 1: Granada 1-5 Haití
- Jornada 2: Granada 0-7 Guatemala
- Goles: 1 a favor, 12 en contra
4. Antigua y Barbuda - 0 puntos (-6 diferencia de goles)
- Jornada 1: Antigua y Barbuda 0-2 Guatemala
- Jornada 2: Antigua y Barbuda 0-4 Haití
- Goles: 0 a favor, 6 en contra
Lo que necesita Guatemala
El martes, Guatemala enfrentará a Haití en el Cementos Progreso en partido definitivo por el boleto al Mundial. La Bicolor necesita:
- Victoria: Clasifica directo con 9 puntos
- Empate: Clasifica por mejor diferencia de goles (+9 vs +8 de Haití)
- Derrota: Quedaría eliminada y Haití clasificaría
El equipo nacional ha demostrado fútbol, actitud y contundencia en las dos primeras jornadas. Ahora, todo se definirá en un partido donde la ilusión de un país estará en juego.