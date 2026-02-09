Guatemala vs. Haití: Fecha, hora y dónde ver el partido en el que la Bicolor busca su pase al Mundial

Guatemala vs. Haití: Fecha, hora y dónde ver el partido en el que la Bicolor busca su pase al Mundial

Guatemala buscará clasificación al Mundial Sub‑17 cuando enfrente a Haití en el duelo decisivo del Grupo C, al que llega como líder invicto.
 

La Bicolor buscará su pase a la Copa del Mundo Sub-17 este martes cuando se enfrente al cuadro de Haití. (Foto Prensa Libre: Fedefut)..

La Selección Nacional de Guatemala, la Bicolor, disputará un compromiso clave ante el combinado de Haití por la tercera y última fecha del Grupo C del Premundial Sub-17 de Concacaf.

Será un duelo de alto voltaje entre ambos combinados en el que se definirá el futuro del grupo y, sobre todo, el nombre del equipo que obtendrá el boleto directo a la Copa del Mundo Sub-17 de 2026. Cabe recordar que solo el primer lugar de cada grupo clasifica al Mundial.

El cuadro nacional, dirigido por el sudamericano Willy Coito Olivera, llega a este encuentro como líder invicto del grupo, luego de cosechar dos victorias consecutivas. En su debut, Guatemala venció 2-0 a Antigua y Barbuda, mostrando orden y disciplina táctica.

Posteriormente, en su segunda presentación, firmó una actuación categórica al golear 7-0 a Granada, en un partido donde la Azul y Blanco exhibió jerarquía, contundencia ofensiva y un destacado rendimiento, tanto en lo colectivo como en lo individual.

Hasta el momento, Guatemala suma nueve anotaciones a favor, sin haber recibido goles en contra, lo que le permite llegar a este partido decisivo con una diferencia de +9. Gracias a este saldo positivo, la Selección chapina afronta el duelo final con una ligera ventaja, pues le basta un empate o una victoria para sellar su histórica clasificación al Mundial Sub-17, que se disputará en Qatar.

Más allá de los números, el desempeño del combinado nacional ha generado ilusión en la afición, que sueña con ver a Guatemala clasificar por primera vez en la historia a un Mundial en esta categoría. El buen momento futbolístico, la solidez defensiva y la contundencia ofensiva han sido claves para llegar a esta instancia con grandes posibilidades.

Día, hora y dónde ver el partido

El encuentro entre Guatemala y Haití se disputará este martes 10 de febrero, a las 19.00 horas de Guatemala, en el Estadio Cementos Progreso, y se podrá ver en vivo a través de la señal de ESPN o mediante la plataforma Disney+, en su búsqueda de una noche histórica para la Azul y Blanco.

