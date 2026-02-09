Guatemala vs. Haití: Fecha, hora y dónde ver el partido en el que la Bicolor busca su pase al Mundial

La Selección Nacional de Guatemala, la Bicolor, disputará un compromiso clave ante el combinado de Haití por la tercera y última fecha del Grupo C del Premundial Sub-17 de Concacaf.

Será un duelo de alto voltaje entre ambos combinados en el que se definirá el futuro del grupo y, sobre todo, el nombre del equipo que obtendrá el boleto directo a la Copa del Mundo Sub-17 de 2026. Cabe recordar que solo el primer lugar de cada grupo clasifica al Mundial.

El cuadro nacional, dirigido por el sudamericano Willy Coito Olivera, llega a este encuentro como líder invicto del grupo, luego de cosechar dos victorias consecutivas. En su debut, Guatemala venció 2-0 a Antigua y Barbuda, mostrando orden y disciplina táctica.

Posteriormente, en su segunda presentación, firmó una actuación categórica al golear 7-0 a Granada, en un partido donde la Azul y Blanco exhibió jerarquía, contundencia ofensiva y un destacado rendimiento, tanto en lo colectivo como en lo individual.

Hasta el momento, Guatemala suma nueve anotaciones a favor, sin haber recibido goles en contra, lo que le permite llegar a este partido decisivo con una diferencia de +9. Gracias a este saldo positivo, la Selección chapina afronta el duelo final con una ligera ventaja, pues le basta un empate o una victoria para sellar su histórica clasificación al Mundial Sub-17, que se disputará en Qatar.

Más allá de los números, el desempeño del combinado nacional ha generado ilusión en la afición, que sueña con ver a Guatemala clasificar por primera vez en la historia a un Mundial en esta categoría. El buen momento futbolístico, la solidez defensiva y la contundencia ofensiva han sido claves para llegar a esta instancia con grandes posibilidades.

Día, hora y dónde ver el partido

El encuentro entre Guatemala y Haití se disputará este martes 10 de febrero, a las 19.00 horas de Guatemala, en el Estadio Cementos Progreso, y se podrá ver en vivo a través de la señal de ESPN o mediante la plataforma Disney+, en su búsqueda de una noche histórica para la Azul y Blanco.