Selección de Guatemala: Qué necesita la Sub-17 para clasificar al Mundial de Qatar 2026

La Selección Nacional Sub-17 de Guatemala, dirigida por el estratega uruguayo Willy Coito Olivera, disputa el Premundial en territorio guatemalteco, donde lucha por clasificar a la Copa del Mundo que se celebrará este año en Qatar.

El combinado nacional dio un paso importante hacia su objetivo luego de la victoria del pasado sábado, por la segunda fecha del torneo, en la que venció categóricamente a Granada.

Guatemala mostró un gran nivel en su segundo encuentro tanto en lo colectivo como en lo individual, y logró una contundente victoria por 7-0. Este resultado le permitió escalar a la primera posición del grupo, con dos triunfos consecutivos y una diferencia de +9 goles. Además, la Azul y Blanco no ha recibido goles en sus dos encuentros disputados, un factor que también juega a su favor.

En la segunda posición se encuentra Haití, que suma los mismos puntos, pero con diferencia de goles de +8, una menos que Guatemala, por lo que ocupa el segundo lugar.

El último partido será clave, pues ahí se conocerá al equipo que avanzará a la Copa del Mundo. Solo el primero del grupo obtendrá su boleto a la máxima cita Sub-17, por lo que guatemaltecos y haitianos se enfrentarán en un duelo directo por la clasificación.

¿Qué necesita Guatemala para clasificar?

La Selección Nacional de Guatemala se enfrentará este martes a Haití en un duelo decisivo por la clasificación al Mundial. La Bicolor llega con una ligera ventaja, ya que le basta un empate para asegurar un histórico pase a la Copa del Mundo. Por supuesto, una victoria también garantizaría directamente la clasificación. Sin embargo, una derrota dejaría a Guatemala fuera del torneo mundialista, por lo que el encuentro será determinante para las aspiraciones del combinado nacional.