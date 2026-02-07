Guastatoya aprovecha la expulsión de Xelajú y gana 1-0 para sumar puntos vitales en casa

Deportivo Guastatoya consiguió una importante victoria 1-0 ante Xelajú MC en casa por la jornada 5 del Torneo Clausura 2026. Los pechistas dirigidos por Pablo Centeno aprovecharon la superioridad numérica para quedarse con tres puntos vitales en su estadio.

El triunfo es fundamental para Guastatoya en su lucha por salir de las últimas posiciones de la tabla acumulada. Los pechistas ahora suman 30 puntos en la clasificación general y respiran un poco en su pelea por alejarse de la zona de descenso que amenaza con relegar equipos a la Primera División.

Con esta victoria, Guastatoya llega a 8 puntos en el Torneo Clausura 2026 y se consolida en la parte media de la tabla del certamen. Los tres puntos obtenidos en casa son oxígeno puro para los pechistas que necesitaban urgentemente sumar para mejorar su situación en la acumulada.

Partido cerrado en el primer tiempo

El primer tiempo fue muy disputado y sin goles. Ambos equipos se midieron de igual a igual sin que ninguno lograra imponerse claramente. Guastatoya tuvo la posesión del balón pero careció de precisión en el último cuarto de cancha.

Xelajú se defendió bien ante los intentos de ataque de Guastatoya. Al minuto 20, Yair Jaén sacó un centro raso que por muy poco no remató Oscar De León al marco local. Los chivos tuvieron sus aproximaciones pero sin generar peligro real.

El partido cambió radicalmente al minuto 68 cuando Denilson Ochaeta vio la tarjeta roja y dejó a Xelajú con diez jugadores. La expulsión fue clave para el desarrollo del encuentro, ya que Guastatoya aprovechó la superioridad numérica para volcarse al ataque.

Guastatoya comenzó a presionar más con un hombre de más en cancha. Xelajú intentó mantener el orden defensivo pero se complicó jugar en inferioridad numérica, especialmente porque necesitaban el resultado para seguir sumando en el torneo.

Víctor Armas definió el partido

El gol llegó al minuto 75 tras un error defensivo de Xelajú. Un mal despeje de la defensa quetzalteca fue aprovechado por Víctor Armas, quien sacó un derechazo desde fuera del área para hacer el 1-0 y poner a ganar a Guastatoya en casa.

El tanto de Armas fue celebrado con euforia por Guastoya, que por fin rompían el cero ante un rival que jugaba con un hombre menos. El gol le dio tranquilidad a Guastatoya para manejar los últimos minutos del encuentro.

Guastatoya aguantó bien el resultado en los minutos finales y se quedó con los tres puntos en casa. Los pecho amarillo suman ahora 8 unidades en el Clausura 2026 y llegan a 30 puntos en la tabla acumulada, alejándose un poco de la zona de máximo peligro.