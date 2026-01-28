¡Enorme tropezón! Benfica vence al Real Madrid y lo deja fuera del Top 8 en la Champions

El Real Madrid arrancó la última fecha en el tercer lugar de la clasificación, pero la derrota lo mandó al noveno lugar con 15 puntos y ahora tendrá que solventar la ronda previa para acceder a octavos de final.

Fue un partido de muchos goles, donde José Mourinho ganó le ganó el duelo táctico a su discípulo Álvaro Arbeloa, en un duelo donde certifico la clasificación en tiempo de reposición con el gol de cabeza del portero Antoli Trubin (90+8).

Los otros tantos del Benfica fueron obra de Andreas Schjelderup, al 36 y 54, y Vangelis Pavlidis, al 45+5, de penalti tras una falta de penalti de Tchouameni.

Por el Real Madrid, las anotaciones llegaron por intervención de Kylian Mbappe, al 30 y 58. Además, el cuadro blanco cerró el encuentro con nueve jugadores por las expulsiones de Raúl Asencio, al 90+2, y Rodrygo al 90+7.

Ahora el Real Madrid tendrá que enfrentar al Benfica o al Bodo/Glimt en la ronda de acceso a octavos de final, el sorteo se llevará a cabo el viernes.