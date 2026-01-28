En vivo, sigue las incidencias de la última jornada de la Champions League: tabla de posiciones y resultado de cada encuentro

La fase de Liga de la Champions League, el torneo más importante del viejo continente, llega a su cierre en una jornada estelar. Cada uno de los 18 partidos presenta escenarios distintos: desde la lucha por el primer lugar, la disputa por los últimos cupos para clasificar de manera directa a los octavos de final, hasta la pelea por ingresar a los playoffs.

La tensión es máxima: desde equipos que han sorprendido en esta edición y luchan por consolidar su gran temporada, hasta clubes importantes europeos que, contra todo pronóstico, llegan necesitados y sin margen de error en esta última jornada.

Con estadios repletos y combinaciones de resultados que podrían cambiar el panorama en cuestión de minutos, así se disputarán los encuentros de una fecha que promete dejar drama, goles y definiciones épicas, fiel al espíritu de la Champions League.

Así se jugarán los partidos en esta jornada decisiva

Tabla de Posiciones

Arrancan los partidos de la última jornada de la Champions League

Concluyen los primeros 45 minutos en las distintas canchas de Europa en esta última jornada de la Fase de Liga de la Champions League.