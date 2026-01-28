Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League, tras finalizar la fase de clasificación

La fase de liga de la Uefa Champions League vivió este miércoles una noche inolvidable, marcada por fútbol, emoción y drama en los 18 estadios donde se disputaron simultáneamente todos los encuentros correspondientes a la última jornada.

Con un boleto directo a octavos de final en juego y la presión por evitar el repechaje, los 36 clubes equipos protagonizaron una fecha vibrante, repleta de goles, sorpresas y definiciones al límite. Tras noventa minutos intensos, quedaron definidos los ocho equipos que avanzan de forma directa a los octavos de final. Otros dieciséis clubes deberán afrontar la fase de playoff para mantener viva su aspiración en la competición más prestigiosa del mundo.

La jornada ofreció enfrentamientos apasionantes que hicieron honor a su condición de uno de los momentos más determinantes del calendario continental. Varios clubes importantes pelearon hasta el final por un lugar entre los mejores, pero se quedaron a las puertas y deberán disputar una fase adicional, mientras otros quedaron eliminados como el Napoli.

Uno de los momentos más llamativos de toda la fase de liga de la Liga de Campeones lo protagonizó el Real Madrid. El conjunto blanco llegó a la última jornada en zona de clasificación directa, ubicado en la tercera posición, pero terminó siendo el gran perdedor de la noche. Su derrota por 4‑2 ante el Benfica lo dejó sin opciones de avanzar de manera directa y lo obligó a disputar el playoff de la Champions, cayendo hasta la novena posición.

En contraste, el FC Barcelona vivió la cara opuesta. El equipo catalán comenzó la jornada fuera de los primeros ocho, pero con una actuación destacada logró escalar posiciones y asegurar su presencia entre los clasificados directos a los octavos de final.

La fase de liga dejó claro, una vez más, la imprevisibilidad y el alto nivel competitivo de la Champions League, donde cada gol, cada empate y cada derrota pueden salir caros en el torneo más importante de Europa.

ASI FINALIZA LA TABLA DE POSICIONES