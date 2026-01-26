Blatter aconseja a los aficionados evitar Estados Unidos durante el Mundial 2026 por motivos de seguridad

El expresidente de la Fifa, Joseph Blatter, recomendó a los aficionados al fútbol no viajar a Estados Unidos durante la Copa Mundial de 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio, por supuestas preocupaciones de seguridad y trato a extranjeros. “A los aficionados, un solo consejo: ¡eviten Estados Unidos! Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar esta Copa del Mundo”, escribió Blatter en su cuenta en la red social X.

El comentario alude a una reciente entrevista concedida al diario suizo Tagesanzeiger por el jurista Mark Pieth, especialista en derecho penal y reconocido por su trabajo en materia de lucha contra la corrupción. Pieth, quien fue contratado por la Fifa entre 2011 y 2014 para asesorar en reformas institucionales, también lanzó críticas al país anfitrión.

“Lo que estamos viendo en el plano interno —la marginación de opositores políticos, los abusos de los servicios de inmigración— difícilmente anima a los aficionados a ir allí”, expresó Pieth, quien además advirtió sobre posibles expulsiones en caso de desacuerdos con las autoridades locales.

"Para los aficionados, un solo consejo: ¡eviten Estados Unidos! De todos modos, verán mejor por televisión. A su llegada, los aficionados deben esperar que, si no se comportan correctamente con las autoridades, serán enviados de inmediato de vuelta a casa. Si tienen suerte…", añadió el abogado en la entrevista.

Blatter, de 89 años, ha sido un persistente crítico del actual presidente de la Fifa, Gianni Infantino, y de la decisión de otorgar la sede del torneo a Estados Unidos, México y Canadá. Tras dejar el cargo en 2015 en medio de un escándalo de corrupción, Blatter fue absuelto en 2025 por la justicia suiza de los cargos de estafa relacionados con un caso que también involucró a Michel Platini, expresidente de la UEFA.

El contexto político actual en Estados Unidos ha generado preocupación en diversos sectores europeos, especialmente tras la reelección de Donald Trump como presidente. Las tensiones por su política migratoria y amenazas comerciales han avivado el debate en torno a la conveniencia del torneo en suelo norteamericano.

No obstante, pese a estas voces críticas, la posibilidad de un boicot oficial ha sido descartada por algunas federaciones europeas. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, manifestó: “No hay ninguna voluntad por parte de la Federación Francesa de Fútbol de boicotear la Copa del Mundo en Estados Unidos”, declaró al diario Ouest-France.