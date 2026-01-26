Seattle Seahawks y New England Patriots disputarán el Super Bowl LX 2026

Seattle Seahawks y New England Patriots son los equipos que disputarán el Super Bowl LX 2026 el próximo domingo 8 de febrero. Los Seahawks se coronaron campeones de la Conferencia Nacional al vencer a Los Angeles Rams, clasificando al gran juego por cuarta vez en su historia.

Por su parte, los Patriots ganaron la AFC tras derrotar a Denver Broncos en condiciones difíciles, asegurando su lugar en el Super Bowl. Será un duelo de revancha entre ambas franquicias que promete ser uno de los encuentros más atractivos de los últimos años.

La franquicia de Seattle, liderada por Mike Macdonald como entrenador en jefe y Sam Darnold como mariscal de campo, alcanzó su cuarto juego por el Vince Lombardi luego de convertirse en campeones de la Conferencia Nacional por primera vez desde 2014.

Detalles del Super Bowl LX

El Super Bowl LX 2026 se jugará el próximo domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. El estadio ubicado en el centro del área de la Bahía de San Francisco ya ha albergado un Super Bowl anteriormente.

El evento será transmitido en vivo por televisión y streaming alrededor de las 17:30 p.m. horario de Guatemala. La transmisión en español será por Telemundo y otras plataformas con derechos de la NFL.

El show de medio tiempo del Super Bowl LX estará a cargo del puertorriqueño Bad Bunny, convirtiéndose en el primer latino en encabezar en solitario este espectáculo. Aunque la NFL no paga a los artistas que se presentan, el reggaetonero cubrirá los costos del show con el apoyo del patrocinador Apple Music, con una inversión estimada entre 10 y 13 millones de dólares para una puesta en escena que verán más de 100 millones de espectadores a nivel mundial.

El enfrentamiento entre Seahawks y Patriots en el Super Bowl LX será una revancha del memorable Super Bowl XLIX. Aquel duelo histórico terminó 28-24 a favor de New England, con Tom Brady siendo elegido MVP y una jugada final controversial que quedó marcada para siempre en la historia de la NFL. Ahora, años después, el destino vuelve a cruzar a ambas franquicias en busca del título.