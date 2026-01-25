Alberto González y Viviana Aroche vuelven a ganar la Media Maratón Max Tott 2026

La Ciudad de Guatemala vivió este domingo 25 de enero una jornada vibrante con la 88ª edición de la emblemática Media Maratón Max Tott. Alberto González y Viviana Aroche se coronaron bicampeones al repetir como ganadores en sus respectivas categorías, los mismos atletas que conquistaron la edición 2025 de la tradicional "Carrera de los Barrios".

Miles de participantes recorrieron 21 kilómetros por algunos de los puntos más representativos de la capital guatemalteca. La competencia mantuvo como punto de partida el tradicional Cerrito del Carmen en la zona 1, recorriendo importantes arterias de la ciudad hasta finalizar en el Campo de Marte.

González cruzó la meta con un tiempo de 1:06:31, revalidando el título obtenido el año anterior. Por su parte, Aroche repitió como campeona al completar el recorrido en 1:16:48, confirmando su dominio tras haber ganado en 2025 en la rama femenina.

Alberto González bicampeón de la Max Tott

El atleta olímpico guatemalteco se impuso en la rama masculina consolidándose como bicampeón consecutivo de la competencia más tradicional del país. El corredor originario de Tecpán, Chimaltenango, demostró nuevamente su gran nivel competitivo en territorio nacional.

González, quien recientemente participó en la media maratón de Houston, continúa en un gran momento deportivo. El maratonista nacional, domina la prueba de 21 kilómetros en Guatemala.

El campeón centroamericano confirma que sigue siendo el mejor corredor de fondo del país. Su victoria en la Max Tott 2026 lo consolida como uno de los más destacados del atletismo centroamericano.

Viviana Aroche también repite título

En la rama femenina, Viviana Aroche se coronó por segunda vez consecutiva confirmando su dominio en la prueba. La atleta guatemalteca dio una excelente demostración del gran momento que atraviesa desde hace varios meses esta vez con un tiempo de 1:06:31.

Aroche superó a sus rivales con autoridad para quedarse con el primer puesto de la categoría femenina en la tradicional Carrera de los Barrios. La corredora nacional ratificó su condición de mejor mediofondista guatemalteca de la actualidad.

Con estos triunfos, tanto González como Aroche se consolidan como las principales figuras del atletismo guatemalteco. Ambos repitieron la hazaña del año anterior y demostraron su superioridad en la competencia pedestre más emblemática de Guatemala y Centroamérica.