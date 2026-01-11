Alberto González completa la media maratón de Houston y ya piensa en su próximo reto

Alberto González continuó su preparación atlética participando en la media maratón de Houston, donde cruzó la meta con un tiempo de 1:03:14. El corredor guatemalteco, originario de Tecpán, Chimaltenango, reconoció que no fue su mejor carrera pero se mostró motivado para seguir trabajando.

"Gracias a Dios culminamos la media maratón de Houston con un tiempo de 1:03:14, no fue la mejor carrera pero estoy emocionado para seguir trabajando duro para mejorar", expresó el atleta olímpico a través de sus redes sociales tras finalizar la competencia en Texas.

González destacó el apoyo recibido durante el recorrido. El maratonista agradeció a todos los guatemaltecos que llegaron a apoyarlo durante la carrera, lo que le brindó motivación adicional para completar el desafío en territorio estadounidense.

El próximo reto: media maratón Max Tott

El corredor guatemalteco ya tiene en la mira su siguiente competencia. "Primero Dios nos veremos en la media maratón Max Tott", anunció Alberto González al referirse a su próximo compromiso deportivo en el calendario 2026.

La participación en Houston forma parte del proceso de preparación del atleta nacional, quien continúa entrenando para mantener su alto nivel competitivo. El maratonista busca mejorar sus marcas y seguir representando a Guatemala en competencias internacionales.

Referente nacional

Alberto González es reconocido en el atletismo guatemalteco por romper el récord nacional de maratón en Valencia 2023 con un tiempo de 2:07:40. Esta marca histórica le permitió clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, convirtiéndose en uno de los atletas más destacados del país.

El maratonista de Tecpán, Chimaltenango, ha construido una historia de superación, disciplina y logros que lo han convertido en referente del atletismo nacional. González cuenta con medallas de oro centroamericanas y panamericanas que respaldan su calidad como corredor de fondo.

El atleta olímpico guatemalteco continúa su preparación para mantener el alto nivel que lo ha caracterizado en su carrera deportiva. Su participación en la media maratón de Houston es un paso más en su proceso hacia nuevos desafíos internacionales en 2026.