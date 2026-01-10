Hino One La Red Suzuki se convierte en el primer equipo continental de ciclismo en Guatemala

El ciclismo guatemalteco escribió una nueva página en su historia. Hino One La Red Suzuki anunció con orgullo que, tras completar el proceso de inscripción ante la Unión Ciclista Internacional (UCI), ya figura oficialmente como el primer equipo continental de Guatemala en la plataforma del máximo organismo del ciclismo mundial.

El logro representa años de trabajo y perseverancia para Hino One La Red y Suzuki. La escuadra guatemalteca recibió una invitación directa de la UCI para dar uno de los pasos más importantes de su historia deportiva.

Con más de dos décadas de trayectoria en el pelotón nacional y regional, Hino One La Red Suzuki ha sido protagonista constante del ciclismo guatemalteco. El equipo ha conquistado tres títulos de la Vuelta a Guatemala con Víctor Hugo González en 2001 y Mardoqueo Vásquez en 2020 y 2022. Desde sus inicios, el objetivo principal siempre ha sido claro: poner a Guatemala en el mapa del ciclismo mundial.

El 2025: año clave para el ascenso

La temporada 2025 marcó un punto de inflexión definitivo para el proyecto. La participación en la Vuelta a Colombia representó un salto de calidad importante para la escuadra guatemalteca, demostrando que podían competir en carreras de alto nivel sudamericano.

El título de Campeón Nacional de Ruta conquistado por Edgar Torres fue otro hito fundamental. La victoria en la Vuelta a Honduras con Yesid Pira como protagonista completó el impulso necesario para avanzar en el proceso administrativo y deportivo que hoy permite al equipo convertirse en formación continental.

Estos resultados no solo demostraron el nivel competitivo de los ciclistas guatemaltecos, sino también la solidez del proyecto deportivo que respalda Hino One La Red Suzuki. La combinación de victorias nacionales e internacionales convenció a la UCI de que el equipo estaba listo para dar el siguiente paso.

Edgar Torres fue el mejor guatemalteco tras las primeras etapas de la Vuelta a Guatemala 2025. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

El reto continental

A partir de ahora, el desafío es aún mayor para Hino One La Red Suzuki. La categoría continental abre las puertas a carreras de alto nivel internacional con recorridos más exigentes y rivales de gran jerarquía provenientes de todo el continente americano y otras partes del mundo.

El equipo asume este nuevo capítulo con responsabilidad, ambición y un firme compromiso de seguir creciendo. Competir como formación continental significa enfrentar a equipos profesionales de países con mayor tradición ciclística como Colombia, Ecuador, México y naciones europeas que participan en carreras americanas.

Los ciclistas guatemaltecos tendrán acceso a competencias que antes estaban fuera de su alcance. El calendario UCI América Tour incluye carreras por etapas y clásicas de un día que les permitirán medirse contra los mejores corredores del continente y ganar puntos para el ranking mundial.

Nómina 2026: talento y experiencia

Para la temporada 2026, Hino One La Red Suzuki presenta su nómina oficial que incluye una nueva incorporación y una base sólida de talento nacional. El equipo seguirá siendo dirigido por Alfredo Ajpacajá, quien ha sido clave en el desarrollo del proyecto durante los últimos años.

La plantilla está conformada por Yeisson Casallas como nueva incorporación, Wilson Chonay, Dorian Monterroso, Nicolás Paredes, Yesid Pira, Edgar Torres, Melvin Torres, Víctor Tuíz, Adolfo Vásquez y Mardoqueo Vásquez. La combinación de juventud y experiencia será fundamental para competir a nivel continental.