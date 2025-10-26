El colombiano Nicolás Paredes del Hino-One La Red gana la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala 2025

Este domingo 27 de octubre se disputó la tercera etapa de la 64 edición de la Vuelta a Guatemala 2025, un exigente recorrido de 126 kilómetros que partió desde Monjas, Jalapa, y culminó en Fraijanes.

La victoria en la tercera etapa fue para el colombiano César Nicolás Paredes del equipo guatemalteco Hino-One La Red, quien protagonizó una actuación magistral en los kilómetros finales. El pedalista cafetero se desprendió de sus rivales con un ataque demoledor en las duras rampas de El Chocolate, donde su ritmo fue simplemente inalcanzable.

El corredor colombiano, que milita en el equipo nacional Hino-One La Red, demostró su calidad como escalador puro al imponer un ritmo que ninguno de sus perseguidores pudo mantener. Paredes se fugó en solitario en la ascensión a El Chocolate, considerada el tramo más exigente antes de la meta, y mantuvo su ventaja hasta cruzar la línea de llegada en Fraijanes con un tiempo de 3:30:25.

El guatemalteco Adonias Nelson Panjoj de la Asociación de Chimaltenango finalizó en segundo lugar a 1:05 del ganador. Panjoj demostró su calidad como escalador al mantenerse en el grupo de cabeza durante toda la etapa y resistir el ritmo demoledor impuesto en las ascensiones finales.

Su segundo lugar representa una de las mejores actuaciones guatemaltecas en lo que va de la Vuelta y lo posiciona como una de las revelaciones de esta edición 64. El ciclista de Chimaltenango confirmó que el talento nacional tiene la capacidad de competir de tú a tú con los mejores pedalistas extranjeros, especialmente en terreno de montaña donde los guatemaltecos históricamente han brillado.

El colombiano Brandon Rojas del GW-Erco-Shimano completó el podio a 1:13, seguido de Juan Diego Alba del Nu Colombia en cuarto lugar con el mismo tiempo.

La jornada dejó un sabor agridulce para el Hino-One La Red guatemalteco. Si bien Nicolás Paredes conquistó la victoria, Edgar Geovanny Torres, quien ocupaba el tercer lugar de la clasificación general y era la gran esperanza nacional, perdió tiempo valioso en esta etapa.

Torres cedió más de dos minutos respecto a los líderes y cayó al cuarto lugar de la general a 2:16 del líder Cristian Camilo Muñoz.

A pesar del revés, Torres se mantiene como el mejor guatemalteco en la clasificación general y aún tiene opciones de pelear por un lugar en el podio final si logra recuperarse en las próximas etapas de montaña.

Tras la tercera etapa, el colombiano Cristian Camilo Muñoz del Team Nu Colombia conservó el maillot amarillo de líder en la clasificación general con un tiempo de 11:26:43. Carlos Alberto Gutiérrez del Movistar-Best PC se mantiene en segundo lugar a 13 segundos, mientras que Óscar Santiago Garzón del GW-Erco-Shimano ocupa el tercer puesto a 26 segundos.

Este lunes 28 de octubre se disputará la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala con salida en Santa Lucía Cotzumalguapa y llegada a Mazatenango tras 191.6 kilómetros.