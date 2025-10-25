Sebastián Calderón del 7C Economy gana la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala 2025

Este sábado 25 de octubre se disputó la segunda etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025. La jornada partió desde Gualán, Zacapa y finalizó en El Corcovado, Jalapa, con un recorrido de 160.6 kilómetros que incluyó cinco premios de montaña. Sebastián Calderón del equipo 7C-Economy-Hyundai se adjudicó la victoria en solitario.

Con un tiempo de 4:06:43 el costarricense dejó atrás al vigente campeón Robinson Fabián López (GW-Erco-Shimano) a 12 segundos y al colombiano Rodrigo Contreras (Nu Colombia) a 13 segundos. El guatemalteco Juan Mardoqueo Vásquez (Hino-One-La Red) finalizó cuarto como el mejor representante nacional.

La jornada, marcada por una larga escapada y una durísima ascensión final de primera categoría, provocó además un cambio de líder en la clasificación general, que pasa a manos del colombiano Cristian Camilo Muñoz (Nu Colombia).

La etapa dejó actuaciones destacadas de los representantes nacionales. Juan Mardoqueo Vásquez del equipo Hino-One-La Red finalizó en cuarto lugar a solo 13 segundos del ganador, demostrando su calidad como escalador y posicionándose entre los favoritos para la clasificación general.

Edgar Geovanny Torres, también del Hino-One-La Red, conquistó el premio de montaña de primera categoría en el puerto final de Jalapa y terminó en noveno lugar de la etapa. Su actuación lo coloca en tercer lugar de la clasificación general a solo 9 segundos del líder, Muñoz, convirtiéndose en el mejor guatemalteco de la Vuelta.

Esdras Morales, participante de ECA Electricidad, protagonizó la fuga del día al lograr meterse en el grupo de 11 escapados, siendo el único guatemalteco en formar parte de esta escapada que marcó el desarrollo de la etapa. Morales además finalizó tercero en dos de las metas volante de la jornada.

Dominio en premios de montaña y metas volantes

El ecuatoriano Jymmi Montenegro del equipo Movistar Best-PC dominó los premios de montaña al llevarse tres de los cinco ascensos del día. Montenegro pasó primero en Guastatoya (2ª categoría, km 88.5), en el Rótulo Aéreo (2ª categoría, km 100.6) y en San Felipe La Perla (4ª categoría, km 121.5),

Ignacio Prado tuvo un día destacado al conquistar el primer premio de montaña de cuarta categoría en el kilómetro 52 y ganar la segunda meta volante en el kilómetro 78. Por su parte, Sebastián Brenes del equipo Canel's Java de México se llevó los 5 puntos de la primera meta volante en el kilómetro 42, mientras que Juan Pablo Rendón conquistó la tercera y última meta volante en el kilómetro 128.

Nueva clasificación general

Tras esta etapa decisiva, el colombiano Cristian Camilo Muñoz asume el liderato de la clasificación general con un tiempo de 7:53:54, mismo tiempo que Carlos Alberto Gutiérrez (Movistar-Best PC) quien ocupa el segundo lugar. El guatemalteco Edgar Geovanny Torres se ubica en tercer lugar a solo 9 segundos del líder, convirtiéndose en la gran esperanza nacional.

Mardoqueo Vásquez no aparece en el top 10 de la general pero su cuarto lugar en la etapa lo consolida como uno de los escaladores a seguir en las próximas jornadas de montaña.