Vuelta a Guatemala 2025: Detalles de la segunda etapa que recorrerá 160 kilómetros desde Gualán hasta El Corcovado, Jalapa

Deporte Nacional

Vuelta a Guatemala 2025: Detalles de la segunda etapa que recorrerá 160 kilómetros desde Gualán hasta El Corcovado, Jalapa

La jornada de este sábado 25 de octubre incluye 160.6 kilómetros de recorrido y cinco premios de montaña repartidos en Zacapa, Jalapa y El Progreso.

Alejandra Soher

Alejandra Soto

|

time-clock

La primera etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 completará un recorrido de 160.6 kilómetros. (Fotoarte Prensa Libre: David Morales)

La edición 64 de la Vuelta Ciclística a Guatemala continúa este sábado 25 de octubre con su segunda etapa. Los 145 ciclistas que conforman los 24 equipos participantes buscarán redimirse o consolidar su posición tras la jornada inaugural que coronó al panameño Bolívar Espinoza como primer líder de la competencia.

El recorrido de este sábado será determinante para la clasificación de montaña, con 3 metas volante y cinco premios de montaña distribuidos a lo largo de 160.6 kilómetros. Los escaladores tendrán su primera gran oportunidad de brillar en una etapa diseñada para revelar a los verdaderos candidatos al título.

Tras el inicio en terreno relativamente plano en Puerto Barrios, la caravana se adentrará en las montañas guatemaltecas donde los ciclistas comenzarán a mostrar su forma física real en un trazado que atraviesa los departamentos de Zacapa, El Progreso y Jalapa.

LECTURAS RELACIONADAS

"Fue muy difícil, pero logré mi objetivo", indicó Edwin Sam, mejor guatemalteco de la primera etapa de la Vuelta a Guatemala

chevron-right

El panameño Bolivar Espinoza gana la primera etapa de la Vuelta a Guatemala 2025

chevron-right

Recorrido de la segunda etapa

La caravana partirá desde la plazuela municipal de Gualán, Zacapa y atravesará:

Zacapa:

  • Gualán (salida)
  • Santa Cruz Río Hondo
  • Teculután

El Progreso:

  • El Rancho
  • Guastatoya
  • Sanarate

Jalapa

  • El Corcovado (meta en Vista del Corcovado)

Horarios y detalles técnicos

  • Hora de reunión: 9:00 a.m. en la plazuela municipal de Gualán
  • Cierre de firmas: 9:50 a.m.
  • Salida oficial: 10:00 a.m.

LECTURAS RELACIONADAS

Vuelta a Guatemala 2025: Estos son los 24 equipos que competirán en la 64 edición

chevron-right
Conferencia de prensa por el lanzamiento de la 64 vuelta ciclística a Guatemala que se llevará a cabo del 24 de octubre al 2 de noviembre recorriendo más de 13 departamentos del país. Contará con la participación de 11 equipos internacionales y 13 nacionales. Fotografía Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan. 08-10-2025.

Vuelta a Guatemala 2025: presentan oficialmente la edición 64, fechas, ruta y equipos participantes

chevron-right

Metas volantes y premios de montaña

Las tres metas volantes estarán ubicadas en puntos estratégicos donde los velocistas buscarán sumar puntos. El irlandés Cormac McGeough, quien lideró esta clasificación en la primera etapa con 6 puntos, será el protagonista a vencer:

  • Gasolinera Puma Teculután - km 42
  • Súper 24 El Rancho - km 78.8
  • Gasolinera Puma Sanarate - km 128

La segunda etapa será crucial para la clasificación de la montaña con cinco ascensos catalogados:

  1. Jalapa, Huyus - 4ta categoría - km 52.5
  2. Guastatoya - 2da categoría - km 88.5
  3. Rótulo Aéreo - 2da categoría - km 100.6
  4. San Felipe La Perla - 4ta categoría - km 121.5
  5. Jalapa - 1ra categoría - km 149.7

El premio de montaña de primera categoría en Jalapa, ubicado a menos de 11 kilómetros de la meta, será decisivo y podría generar diferencias importantes en la clasificación general. Esta jornada promete ser determinante para definir a los candidatos al título de la edición 64 de la Vuelta Ciclística a Guatemala.

ARCHIVADO EN:

Así va la vuelta Guate 2025 Deporte Nacional Vuelta a Guatemala 2025 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS