Vuelta a Guatemala 2025: Detalles de la segunda etapa que recorrerá 160 kilómetros desde Gualán hasta El Corcovado, Jalapa

La edición 64 de la Vuelta Ciclística a Guatemala continúa este sábado 25 de octubre con su segunda etapa. Los 145 ciclistas que conforman los 24 equipos participantes buscarán redimirse o consolidar su posición tras la jornada inaugural que coronó al panameño Bolívar Espinoza como primer líder de la competencia.

El recorrido de este sábado será determinante para la clasificación de montaña, con 3 metas volante y cinco premios de montaña distribuidos a lo largo de 160.6 kilómetros. Los escaladores tendrán su primera gran oportunidad de brillar en una etapa diseñada para revelar a los verdaderos candidatos al título.

Tras el inicio en terreno relativamente plano en Puerto Barrios, la caravana se adentrará en las montañas guatemaltecas donde los ciclistas comenzarán a mostrar su forma física real en un trazado que atraviesa los departamentos de Zacapa, El Progreso y Jalapa.

Recorrido de la segunda etapa

La caravana partirá desde la plazuela municipal de Gualán, Zacapa y atravesará:

Zacapa:

Gualán (salida)

Santa Cruz Río Hondo

Teculután

El Progreso:

El Rancho

Guastatoya

Sanarate

Jalapa

El Corcovado (meta en Vista del Corcovado)

Horarios y detalles técnicos

Hora de reunión: 9:00 a.m. en la plazuela municipal de Gualán

9:00 a.m. en la plazuela municipal de Gualán Cierre de firmas: 9:50 a.m.

9:50 a.m. Salida oficial: 10:00 a.m.

Metas volantes y premios de montaña

Las tres metas volantes estarán ubicadas en puntos estratégicos donde los velocistas buscarán sumar puntos. El irlandés Cormac McGeough, quien lideró esta clasificación en la primera etapa con 6 puntos, será el protagonista a vencer:

Gasolinera Puma Teculután - km 42

Súper 24 El Rancho - km 78.8

- km 78.8 Gasolinera Puma Sanarate - km 128

La segunda etapa será crucial para la clasificación de la montaña con cinco ascensos catalogados:

Jalapa, Huyus - 4ta categoría - km 52.5 Guastatoya - 2da categoría - km 88.5 Rótulo Aéreo - 2da categoría - km 100.6 San Felipe La Perla - 4ta categoría - km 121.5 Jalapa - 1ra categoría - km 149.7

El premio de montaña de primera categoría en Jalapa, ubicado a menos de 11 kilómetros de la meta, será decisivo y podría generar diferencias importantes en la clasificación general. Esta jornada promete ser determinante para definir a los candidatos al título de la edición 64 de la Vuelta Ciclística a Guatemala.