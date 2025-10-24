“Fue muy difícil, pero logré mi objetivo”, indicó Edwin Sam, mejor guatemalteco de la primera etapa de la Vuelta a Guatemala

Edwin Sam fue el mejor representante guatemalteco de la jornada inaugural de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025. El corredor quetzalteco finalizó en cuarto lugar en Puerto Barrios, Izabal, colocándose como el mejor ciclista nacional en la clasificación general individual tras un recorrido exigente de 172 kilómetros.

"Fue una etapa muy difícil, mucho calor, pero gracias a Dios logré mi objetivo que era meterme en la fuga", declaró Sam al término de la competencia.

El ciclista demostró solidez y ritmo constante durante el trayecto, manteniéndose en el grupo de punta hasta el cierre y cruzando la meta solo unos segundos detrás del ganador, el panameño Bolívar Espinoza.

La etapa inicial, que marcó el regreso de la Vuelta a Puerto Barrios después de 18 años, reunió a 145 ciclistas de 24 equipos nacionales e internacionales. Mientras Sam destacó entre los primeros lugares.

"Las instrucciones del entrenador fueron que nos metiéramos a la fuga, fui consistente durante el recorrido y me siento feliz de haberlo conseguido", expresó el pedalista, destacando el trabajo táctico que le permitió estar en posición de privilegio durante toda la etapa.

La Vuelta continuará este sábado 25 de octubre con la segunda etapa, donde las carreteras guatemaltecas seguirán poniendo a prueba a los pedalistas en una competencia que se extenderá hasta el 2 de noviembre con el tradicional cierre en el anillo periférico de la Ciudad de Guatemala.