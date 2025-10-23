Vuelta a Guatemala 2025: Estos son los 24 equipos que competirán en la 64 edición

Este viernes 24 de octubre arranca La Vuelta Ciclística a Guatemala 2025 en la que participarán 24 equipos provenientes de diferentes puntos del continente americano y Europa.

Los equipos iniciarán el recorrido compuesto por diez etapas, en el municipio de Teculután, Zacapa y recorrerán gran parte del territorio guatemalteco durante 10 días de competencia.



La edición 64 de esta competencia reunirá a 11 equipos internacionales y 13 nacionales, incluyendo tres equipos debutantes.

Cada escuadra estará conformada por 7 representantes (6 ciclistas y su entrenador), sumando un total de 145 pedalistas dispuestos a conquistar una de las carreras más exigentes de Latinoamérica.

La Vuelta 2025 contará con representación de ocho países, destacando la fuerte presencia colombiana con 3 equipos que históricamente han dominado la competencia y la participación de un solo equipo europeo proveniente de Países Bajos.

Entre los equipos que generan expectativa están los equipos colombianos GW Erco Shimano, con Robinson López ganador de la edición pasada en 2024, como su carta más fuerte para repetir el campeonato, y el equipo NU Colombia con el destacado competidor originario de Bogotá, Javier Jamaica.

Los equipos de Guatemala que se posicionan como favoritos son ECA Electricidad con la participación de Gerson Toc, quien fue ganador de la vuelta del 2023 y el conjunto quetzalteco Decorabaños comandado por la experiencia de Manuel Rodas, referente del ciclismo guatemalteco, acompañado por Julio Ispaché y Amílcar Méndez, quienes buscarán destacar en los terrenos de montaña.



Equipos Internacionales

GW Erco Shimano (Colombia)

NU (Colombia)

Orgullo Paisa (Colombia)

Movistar Best PC (Ecuador)

Canels Java (México)

Olinca Specialized (México)

7C Economía Hyundai (Costa Rica)

Manzate La Selva Scott (Costa Rica)

Momentum Racing GS Quici (Estados Unidos)

Selección de Panamá

Universe Cycling Team (Países Bajos)

Equipos Nacionales

Hino One La Red Suzuki

Decorabaños Bantrab

ECA Electricidad

Redhook Guatemala

Cerámicas Castelli – Ópticas Deluxe

Asociación de San Marcos – Acredicom

Muní Fraijanes

Copeba – Muni Toto – FAW

Asociación Departamental de Ciclismo de Quiché

Asociación Chimaltenango – Pollería Carmencita

Aldosa Jalapa

Fronterizos Huehue – Cooperativa Yaman Kutx

Maestro Xela – Mi Super Tostada

Los equipos de la edición 64 de la Vuelta Ciclística a Guatemala traen jóvenes talentos que buscarán destacar en las etapas de montaña y circuitos urbanos. Entre los pedalistas nacionales figuran nombres experimentados y promesas emergentes que conocen el terreno nacional.