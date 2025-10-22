¿Dónde y cuándo comienza la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025? Detalles a tomar en cuenta

La Vuelta Ciclística a Guatemala 2025 está lista para iniciar. Este jueves 24 de octubre se dará el banderazo de salida en Teculután, Zacapa y se extenderá hasta el 2 de noviembre con el tradicional cierre en el circuito del anillo periférico de la capital.

El municipio de Teculután ha sido testigo de llegadas y salidas de etapas en ediciones anteriores pero esta será la primera vez en la historia que tendrá el privilegio de dar el banderazo oficial a una nueva edición del certamen.

En esta edición participarán 11 equipos internacionales y 13 equipos nacionales, con un total de 145 ciclistas que recorrerán más de 13 departamentos del país.

Recorrido de la Vuelta a Guatemala

Durante los 10 días de carrera, los ciclistas afrontarán más de 1,400 kilómetros de territorio nacional. La programación abarca dos fines de semana consecutivos, lo que permitirá una mejor logística en las carreteras.

La sexta etapa con 90.5 kilómetros entre Catarina, San Marcos, y San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango será la más exigente del recorrido. Este será el recorrido más corto pero el más desafiante para los especialistas en montaña, donde probablemente se definan posiciones clave en la clasificación general. En contraste, la etapa más larga será de 200.3 kilómetros y partirá de Chimaltenango con meta en La Antigua.

Como es tradición, el cierre de la competencia se realizará con el infaltable circuito en el anillo periférico de la Ciudad de Guatemala el 2 de noviembre, donde se definirá al campeón de esta edición 64.

¿Dónde ver en vivo la Vuelta a Guatemala?

Los aficionados al ciclismo podrán seguir toda la emoción de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025 a través de las transmisiones oficiales de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, que llevará la señal en vivo.

Las opciones en línea para disfrutar de la carrera son:

Facebook Live: transmisión en vivo a través de la página oficial de la Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala

Redes Sociales: actualizaciones en tiempo real, resultados y clips destacados de cada etapa en Facebook, Instagram y X (Twitter) de Prensa Libre.