El panameño Bolivar Espinoza gana la primera etapa de la Vuelta a Guatemala 2025

La etapa inaugural de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025 arrancó este viernes 25 de octubre desde Teculután, Zacapa, con un recorrido de 172 kilómetros con punto de cierre en Puerto Barrios, Izabal.

Luego de más de tres horas de competencia el panameño Bolívar Espinoza del equipo de la Selección de Panamá se coronó campeón de la primera etapa con un tiempo de 3:46:25.

Panamá dominó el podio con dos de sus representantes en los primeros lugares. Espinoza cruzó la meta en primer lugar, seguido de cerca por su compatriota Bernardo Suaza, mientras que el ecuatoriano Brayan Obando completó el podio.

El mejor guatemalteco de la etapa fue Edwin Sam de DecoraBaños, quien ingresó en el cuarto lugar a 8 segundos del ganandor.

Los primeros kilómetros presentaron desafíos adicionales debido al intenso tráfico de vehículos y transporte pesado que complicó el desarrollo normal de la carrera.

La caravana atravesó los municipios de Santa Cruz Río Hondo, Zacapa, Gualán, Los Amates y Morales antes de llegar a la meta en Puerto Barrios, Izabal. Han pasado 18 años desde la última edición en que Puerto Barrios figuró en el rico historial de la Vuelta a Guatemala.

La etapa contó con un premio de montaña en el Alto Los Mangales, catalogado como de cuarta categoría y ubicado en el kilómetro 72.3. El ciclista colombiano del equipo Movistar Best PC, Carlos Gutiérrez, se llevó el punto de esta ascensión, comenzando a sumar para la clasificación de la montaña.

Ganadores de las metas volante

A esta etapa se le otorgaron 3 metas volante.

Primera meta volante - Pasarela El Rosario (km 27): Brayan Ríos se llevó los primeros puntos de la competencia en esta meta volante inicial.

Segunda meta volante - Gasolinera Texaco (km 96) : Bernardo Suaza del equipo colombiano Orgullo Paisa ganó este sprint intermedio, seguido de su compañero Juan Osorio y el irlandés Cormac McGeough.

: Bernardo Suaza del equipo colombiano Orgullo Paisa ganó este sprint intermedio, seguido de su compañero Juan Osorio y el irlandés Cormac McGeough. Tercera meta volante - Entrada a Morales (km 120.5): El irlandés Cormac McGeough se llevó los 5 puntos de esta última meta volante, sumando un total de 6 puntos en el día y convirtiéndose en el líder de la clasificación por puntos tras la primera etapa.

#VueltaGuatemala2025 l Bolívar Espinoza de Panamá fue el ganador de la etapa 1 de la Vuelta Ciclista a Guatemala.



📹Federación de Ciclismo pic.twitter.com/CI7BQ1BXZS — Deportes_PL (@tododeportes_pl) October 24, 2025

Entre los ciclistas que generaban mayor expectativa se encontraban el vigente campeón Robinson López y el guatemalteco Mardoqueo Vásquez. Estos pedalistas, junto al pelotón principal, ingresaron a la meta con una diferencia de 6 minutos y 25 segundos respecto al grupo de cabeza.

La segunda etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 se realizará el sábado 25 de octubre, partiéndooslo de Gualán y finalizando es en El Corcovado, con un recorrido total de 160.6 kilómetros.





