Vuelta a Guatemala 2025: Detalles de la primera etapa que partirá de Teculután, Zacapa

La edición 64 de la Vuelta Ciclística a Guatemala arranca este viernes 24 de octubre a las 10 am. 145 ciclistas de 24 equipos nacionales e internacionales tomarán la salida en Teculután, Zacapa, para disputar una primera etapa que recorrerá 172 kilómetros del territorio guatemalteco hasta llegar a Puerto Barrios, Izabal.

Esta etapa inaugural será crucial para que los equipos definan sus estrategias y los velocistas busquen la primera camiseta de líder de la competencia.

Con tres metas volantes y un premio de montaña, el recorrido de la primera etapa pondrá a prueba la capacidad táctica de las escuadras y la resistencia de los pedalistas en una jornada que atravesará múltiples municipios de la región oriental del país.

Recorrido de la primera etapa

La caravana ciclística partirá desde la panadería Tortas Mila en Teculután, Zacapa, y atravesará los siguientes municipios y departamentos:

Zacapa:

Teculután (salida)

Santa Cruz Río Hondo

Zacapa

Gualán

Izabal:

Los Amates

Morales

Puerto Barrios

Este trazado de 172 kilómetros combinará terrenos variados terminará en el departamento de Puerto Barrios frente al Instituto ENJEBE Luis Pasteurizadle.

Horarios y detalles técnicos

Hora de reunión: 8:30 a.m. en Tortas Mila, Teculután

8:30 a.m. en Tortas Mila, Teculután Cierre de firmas: 9:50 a.m.

9:50 a.m. Salida oficial: 10:00 a.m.

El limite de clasificación en esta primera etapa será del 15% lo que significa que los ciclistas que lleguen a más de ese porcentaje del tiempo del ganador quedarán fuera de la competencia.

La primera etapa contará con tres metas volantes donde los velocistas podrán sumar puntos importantes para la clasificación por puntos. La primera será en la Pasarela El Rosario - kilómetro 27, la segunda en la Gasolinera Texaco - kilómetro 96 y la tercera en la Entrada a Morales el kilómetro 120.5.

Además, habrá un premio de montaña en Alto Los Mangales (4ta categoría) en kilómetro 72.3

Aunque es un puerto de cuarta categoría, este ascenso permitirá que los escaladores comiencen a sumar puntos para la clasificación de la montaña.



