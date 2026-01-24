Max Tott 2026: recorrido, fecha y hora de la emblemática carrera en Ciudad de Guatemala

La carrera Max Tott 2026 se llevará a cabo el domingo 25 de enero, con inicio a las 6.30 horas. La tradicional Carrera de los Barrios alcanza su 88 edición y reunirá a miles de corredores guatemaltecos, en distintas categorías, para completar los 21 kilómetros del recorrido.

Este evento pedestre, uno de los más emblemáticos de Guatemala, convoca a atletas de diferentes generaciones. La competencia ofrece un trazado cargado de historia e identidad, que combina sectores históricos con zonas modernas de la capital guatemalteca.

La Max Tott 2026 incluye categorías para hombres y mujeres en diferentes rangos de edad, lo que permite que corredores de todas las edades y niveles participen en el mismo trayecto.

Fecha y hora de la Max Tott 2026

Fecha: Domingo 25 de enero de 2026

Domingo 25 de enero de 2026 Hora de inicio: 6:30 a.m.

6:30 a.m. Distancia: 21 kilómetros (media maratón)

21 kilómetros (media maratón) Edición: 88

88 Lugar de salida: Cerro del Carmen, zona 1

Cerro del Carmen, zona 1 Lugar de llegada: Campo de Marte

Recorrido completo de la Carrera de los Barrios

El trazado de la edición 88 de la Max Tott une sectores históricos con áreas modernas de la Ciudad de Guatemala. El recorrido, exigente y representativo, pondrá a prueba la resistencia de todos los participantes.

Los corredores iniciarán en el cerro del Carmen, zona 1, a un costado de la iglesia de Candelaria. Luego pasarán por el puente de la Asunción, zona 5, para incorporarse a importantes arterias de la ciudad.

El trayecto continuará por los bulevares Jardines de la Asunción y La Paz. Los atletas recorrerán la zona 16, cerca del Instituto Austriaco Guatemalteco, pasarán por Ciudad Cayalá y el bulevar Rafael Landívar.

Posteriormente, los competidores llegarán a la zona 15 por el bulevar Vista Hermosa, antes de finalizar en el Campo de Marte, un escenario de profundo significado deportivo para Guatemala. La ruta exige resistencia, estrategia y adaptación a los cambios de elevación.