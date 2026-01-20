FIFA Pass: los detalles del programa que priorizará visas a quienes tengan boletos del Mundial 2026

Este 20 de enero, el Departamento de Estado de EE. UU. activó el sistema llamado FIFA Pass, que consiste en un programa de citas prioritarias para obtener visas para quienes hayan adquirido boletos para el Mundial del 2026.

Un funcionario del Departamento de Estado afirmó que, como parte del programa, Washington pondrá a disposición más de 500 funcionarios consulares para procesar las solicitudes de visa vinculadas con el evento deportivo.

"El FIFA Pass permite a los titulares de entradas para la Copa Mundial programar entrevistas de visa más rápidamente, y le guiaremos sobre cómo usarlo normalmente", indica la página oficial del programa estadounidense.

La visa que se entregará a los solicitantes del programa FIFA Pass será la de visitante, es decir, B-1/B-2 de EE. UU.

"Debido al aumento de la demanda y a los largos tiempos de espera en muchos países, se recomienda encarecidamente solicitarla con anticipación, incluso por parte de la FIFA", señala el sitio oficial.

Great news for FIFA World Cup 2026™ ticket holders who will travel to the United States this year — we’re giving you prioritized access to U.S. visa appointments! If you bought a ticket directly from FIFA, you can now opt in for FIFA PASS on https://t.co/Xmb89itp7Y! This will… pic.twitter.com/OEeyU4jTqO — TravelGov (@TravelGov) January 20, 2026

Entre los requisitos necesarios para aplicar al programa están tener pasaporte vigente y una fotografía del mismo que cumpla con los lineamientos exigidos por el gobierno estadounidense.

Además, el portal detalla que la solicitud incluye:

Llenado del formulario DS-160 (solicitud de visa de no inmigrante en línea)

Apoyo para programar citas en la embajada

Revisión completa de la documentación

Preparación para entrevistas

Seguimiento de la solicitud en tiempo real

El director del grupo de trabajo de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, subrayó en su momento que, para el Ejecutivo estadounidense, "cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional".

FIFA President Gianni Infantino announced the "FIFA Pass," which he says is a "prioritized appointment scheduling system" for World Cup ticket holders to obtain visas, during an event with President Trump on Monday. https://t.co/ZgLmioCLuj pic.twitter.com/WIfjLVKiYQ — ABC News (@ABC) November 17, 2025

A finales del 2025, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que se habían recibido más de 150 millones de solicitudes de entradas para los partidos del Mundial, una demanda unas 30 veces superior a la oferta disponible.

